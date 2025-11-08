Harga Jade Currency Hari Ini

Harga live Jade Currency (JADE) hari ini adalah $ 0.00147836, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JADE ke USD saat ini adalah $ 0.00147836 per JADE.

Jade Currency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,403, dengan suplai yang beredar 58.57M JADE. Selama 24 jam terakhir, JADE diperdagangkan antara $ 0.00144871 (low) dan $ 0.00158258 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.47931, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JADE bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan +10.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jade Currency (JADE)

Kapitalisasi Pasar $ 86.40K$ 86.40K $ 86.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 132.76K$ 132.76K $ 132.76K Suplai Peredaran 58.57M 58.57M 58.57M Total Suplai 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

