Harga live Jade Currency hari ini adalah 0.00147836 USD. Kapitalisasi pasar JADE adalah 86,403 USD. Lacak informasi harga aktual JADE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Jade Currency hari ini adalah 0.00147836 USD. Kapitalisasi pasar JADE adalah 86,403 USD. Lacak informasi harga aktual JADE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Jade Currency (JADE) hari ini adalah $ 0.00147836, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JADE ke USD saat ini adalah $ 0.00147836 per JADE.
Jade Currency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,403, dengan suplai yang beredar 58.57M JADE. Selama 24 jam terakhir, JADE diperdagangkan antara $ 0.00144871 (low) dan $ 0.00158258 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.47931, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, JADE bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan +10.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Jade Currency (JADE)
$ 86.40K
$ 86.40K
--
--
$ 132.76K
$ 132.76K
58.57M
58.57M
90,000,000.0
90,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Jade Currency saat ini adalah $ 86.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JADE adalah 58.57M, dan total suplainya sebesar 90000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.76K.
Riwayat Harga Jade Currency USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00144871
$ 0.00144871
Low 24 Jam
$ 0.00158258
$ 0.00158258
High 24 Jam
$ 0.00144871
$ 0.00144871
$ 0.00158258
$ 0.00158258
$ 0.47931
$ 0.47931
$ 0
$ 0
+0.49%
-4.08%
+10.34%
+10.34%
Riwayat Harga Jade Currency (JADE) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Jade Currency ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jade Currency ke USD adalah $ -0.0001132907. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jade Currency ke USD adalah $ +0.0022125138. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jade Currency ke USD adalah $ +0.0007700110591540992.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
-4.08%
30 Days
$ -0.0001132907
-7.66%
60 Hari
$ +0.0022125138
+149.66%
90 Hari
$ +0.0007700110591540992
+108.71%
Prediksi Harga untuk Jade Currency
Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JADE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Jade Currency (JADE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Jade Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Jade Currency yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga JADE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Jade Currency.
Apa yang dimaksud dengan Jade Currency (JADE)
Jade Currency is a BEP-20 token to be fast transaction over Binance Smart Chain stakeable in all platforms to provide high APR returns.
The project committed to changing the world by creating the first ever NFT (non-fungible token) marketplace and metaverse shop for precious gems such as jade where buyers can purchase in cryptocurrency. It is believed the future holds a strong demand for the use of cryptocurrencies and there is somewhat of a barrier to entry for the current industry which Crypto Jade can solve. The holders of Jade Currency (JADE) token have majority ownership of the company.
Jade Currency NFT marketplace and metaverse shop will be the preferred destination for buyers and seller of precious gems. Blockchain cost, specifically Binance Smart Chain, lowers transaction fees on both small and larger purchases when compared to other forms of payment. Jade Currency is the only cryptocurrency that is focused within this multi-billion dollar industry. The security of the blockchain, wallets, and Jade Currency are impossible to compromise. Not to mention BSC has one of the fastest transactions speeds of any blockchain currently offered.
The pilars of Jade Project are:
- The demand
The price of jade and other stones has continued to rise for the last couple of centuries due to the preferences of the Chinese culture and inflation of the global money supply. Also, the average price of top cryptocurrencies has risen 500% this last year alone. The metaverse has seen LAND values increase by just as much.
- The utility
Our Jade Currency NFT marketplace and virtual shop in the metaverse will be both easy to use and exciting to explore. Sellers will be able to customize their shops with the products they want and buyers will be able to browse products via search criteria. JADE token holders will be able to explore the metaverse shop where the featured sellers will have their precious gem NFT for sale. There will also be live auctions held in the metaverse shop for items of high value worth.
- Jade Currency & Tokenomics
The JADE token will act as a fractional ownership token. Public holders are taking majority ownership of 60% of transactions fees from the marketplace, fees from the NFT sale in Metaverse, live auction fees and most importantly, own 60% of the LAND value and metaverse shop. All the investor needs to do is stake the JADE in the marketplace to receive the fees.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jade Currency
Berapa nilai 1 Jade Currency pada tahun 2030?
Jika Jade Currency tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Jade Currency tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Jade Currency hari ini?
Harga Jade Currency hari ini adalah $ 0.00147836. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Jade Currency masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Jade Currency tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi JADE, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Jade Currency di Indonesia?
Jade Currency senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Jade Currency saat ini di Indonesia?
Harga live JADE diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Jade Currency terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga JADE untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Jade Currency di Indonesia?
Harga JADE dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
101,568.11
+0.76%
ETH
3,323.88
+0.80%
COAI
1.1811
+8.09%
SOL
157.62
+1.42%
USDC
1.0006
0.00%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk JADE di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan JADE/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Jade Currency bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Jade Currency akan naik tahun ini?
Harga Jade Currency mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Jade Currency (JADE) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:31:11 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.