Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga jAsset jUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan JUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli JUSD

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga jAsset jUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga jAsset jUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, jAsset jUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.991988 pada tahun 2025. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, jAsset jUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0415 pada tahun 2026. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.0936 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1483 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2057 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2660 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga jAsset jUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0622. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga jAsset jUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3592. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.991988 0.00%

2026 $ 1.0415 5.00%

2027 $ 1.0936 10.25%

2028 $ 1.1483 15.76%

2029 $ 1.2057 21.55%

2030 $ 1.2660 27.63%

2031 $ 1.3293 34.01%

2032 $ 1.3958 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4656 47.75%

2034 $ 1.5388 55.13%

2035 $ 1.6158 62.89%

2036 $ 1.6966 71.03%

2037 $ 1.7814 79.59%

2038 $ 1.8705 88.56%

2039 $ 1.9640 97.99%

2040 $ 2.0622 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga jAsset jUSD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.991988 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.992123 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.992939 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.996064 0.41% Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.991988 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk JUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.992123 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk JUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.992939 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JUSD adalah $0.996064 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga jAsset jUSD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 668.65K$ 668.65K $ 668.65K Suplai Peredaran 674.05K 674.05K 674.05K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga JUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JUSD adalah 674.05K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 668.65K. Lihat Harga JUSD Live

Harga Lampau jAsset jUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live jAsset jUSD, harga jAsset jUSD saat ini adalah 0.991988USD. Suplai jAsset jUSD(JUSD) yang beredar adalah 674.05K JUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $668,648 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.56% $ 0.015222 $ 1.001 $ 0.960421

7 Hari 1.09% $ 0.010825 $ 1.0013 $ 0.964741

30 Days 0.57% $ 0.005640 $ 1.0013 $ 0.964741 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, jAsset jUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.015222 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.56% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, jAsset jUSD trading pada harga tertinggi $1.0013 dan terendah $0.964741 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 1.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, jAsset jUSD telah mengalami perubahan 0.57% , mencerminkan sekitar $0.005640 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga jAsset jUSD (JUSD )? Modul Prediksi Harga jAsset jUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap jAsset jUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga jAsset jUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan jAsset jUSD.

Mengapa Prediksi Harga JUSD Penting?

Prediksi Harga JUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, JUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga jAsset jUSD (JUSD), prakiraan harga JUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JUSD pada tahun 2026? Harga 1 jAsset jUSD (JUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga JUSD pada tahun 2027? jAsset jUSD (JUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga JUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, jAsset jUSD (JUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, jAsset jUSD (JUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 JUSD pada tahun 2030? Harga 1 jAsset jUSD (JUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JUSD untuk tahun 2040? jAsset jUSD (JUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JUSD pada tahun 2040. Daftar Sekarang