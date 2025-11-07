BursaDEX+
Harga live jAsset jUSD hari ini adalah 0.977577 USD. Lacak informasi harga aktual JUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JUSD

Info Harga JUSD

Penjelasan JUSD

Situs Web Resmi JUSD

Tokenomi JUSD

Prakiraan Harga JUSD

Logo jAsset jUSD

Harga jAsset jUSD (JUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 JUSD ke USD:

$0.977577
$0.977577
+0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live jAsset jUSD (JUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:41:23 (UTC+8)

Informasi Harga jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.970792
$ 0.970792
Low 24 Jam
$ 0.981829
$ 0.981829
High 24 Jam

$ 0.970792
$ 0.970792

$ 0.981829
$ 0.981829

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

+0.31%

+0.59%

-0.07%

-0.07%

Harga aktual jAsset jUSD (JUSD) adalah $0.977577. Selama 24 jam terakhir, JUSD diperdagangkan antara low $ 0.970792 dan high $ 0.981829, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJUSD adalah $ 1.062, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.35345.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JUSD telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan -0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar jAsset jUSD (JUSD)

$ 677.78K
$ 677.78K

--
--

$ 677.78K
$ 677.78K

694.05K
694.05K

694,048.9934644544
694,048.9934644544

Kapitalisasi Pasar jAsset jUSD saat ini adalah $ 677.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUSD adalah 694.05K, dan total suplainya sebesar 694048.9934644544. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 677.78K.

Riwayat Harga jAsset jUSD (JUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga jAsset jUSD ke USD adalah $ +0.00577684.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga jAsset jUSD ke USD adalah $ -0.0040871516.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga jAsset jUSD ke USD adalah $ -0.0162183934.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga jAsset jUSD ke USD adalah $ -0.0051759493756957.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00577684+0.59%
30 Days$ -0.0040871516-0.41%
60 Hari$ -0.0162183934-1.65%
90 Hari$ -0.0051759493756957-0.52%

Apa yang dimaksud dengan jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya jAsset jUSD (JUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga jAsset jUSD (USD)

Berapa nilai jAsset jUSD (JUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda jAsset jUSD (JUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk jAsset jUSD.

Cek prediksi harga jAsset jUSD sekarang!

JUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi jAsset jUSD (JUSD)

Memahami tokenomi jAsset jUSD (JUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang jAsset jUSD (JUSD)

Berapa nilai jAsset jUSD (JUSD) hari ini?
Harga live JUSD dalam USD adalah 0.977577 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JUSD ke USD saat ini?
Harga JUSD ke USD saat ini adalah $ 0.977577. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar jAsset jUSD?
Kapitalisasi pasar JUSD adalah $ 677.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JUSD?
Suplai beredar JUSD adalah 694.05K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JUSD?
JUSD mencapai harga ATH sebesar 1.062 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JUSD?
JUSD mencapai harga ATL 0.35345 USD.
Berapa volume perdagangan JUSD?
Volume perdagangan 24 jam live JUSD adalah -- USD.
Akankah harga JUSD naik lebih tinggi tahun ini?
JUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting jAsset jUSD (JUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

