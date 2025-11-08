Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) (USD)

Dapatkan prediksi harga JOOCE Memecoin Index untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan JMX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga JOOCE Memecoin Index % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, JOOCE Memecoin Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.313133 pada tahun 2025. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, JOOCE Memecoin Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.328789 pada tahun 2026. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JMX pada tahun 2027 adalah $ 0.345229 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JMX pada tahun 2028 adalah $ 0.362490 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JMX pada tahun 2029 adalah $ 0.380615 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JMX pada tahun 2030 adalah $ 0.399645 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga JOOCE Memecoin Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.650981. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga JOOCE Memecoin Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0603. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.313133 0.00%

2026 $ 0.328789 5.00%

2027 $ 0.345229 10.25%

2028 $ 0.362490 15.76%

2029 $ 0.380615 21.55%

2030 $ 0.399645 27.63%

2031 $ 0.419628 34.01%

2032 $ 0.440609 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.462640 47.75%

2034 $ 0.485772 55.13%

2035 $ 0.510060 62.89%

2036 $ 0.535563 71.03%

2037 $ 0.562341 79.59%

2038 $ 0.590458 88.56%

2039 $ 0.619981 97.99%

2040 $ 0.650981 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.313133 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.313175 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.313433 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.314419 0.41% Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JMX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.313133 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk JMX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.313175 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk JMX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.313433 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JMX adalah $0.314419 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga JOOCE Memecoin Index Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 506.08K$ 506.08K $ 506.08K Suplai Peredaran 1.62M 1.62M 1.62M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga JMX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JMX adalah 1.62M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 506.08K. Lihat Harga JMX Live

Harga Lampau JOOCE Memecoin Index Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live JOOCE Memecoin Index, harga JOOCE Memecoin Index saat ini adalah 0.313133USD. Suplai JOOCE Memecoin Index(JMX) yang beredar adalah 1.62M JMX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $506,081 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.21% $ 0.029007 $ 0.319439 $ 0.279757

7 Hari -8.15% $ -0.025534 $ 0.523035 $ 0.265364

30 Days -40.13% $ -0.125664 $ 0.523035 $ 0.265364 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, JOOCE Memecoin Index telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.029007 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 10.21% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, JOOCE Memecoin Index trading pada harga tertinggi $0.523035 dan terendah $0.265364 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -8.15% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JMX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, JOOCE Memecoin Index telah mengalami perubahan -40.13% , mencerminkan sekitar $-0.125664 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JMX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX )? Modul Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JMX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap JOOCE Memecoin Index pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JMX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga JOOCE Memecoin Index. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JMX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JMX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan JOOCE Memecoin Index.

Mengapa Prediksi Harga JMX Penting?

Prediksi Harga JMX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JMX sekarang? Menurut prediksi Anda, JMX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JMX bulan depan? Menurut alat prediksi harga JOOCE Memecoin Index (JMX), prakiraan harga JMX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JMX pada tahun 2026? Harga 1 JOOCE Memecoin Index (JMX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JMX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga JMX pada tahun 2027? JOOCE Memecoin Index (JMX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JMX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga JMX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, JOOCE Memecoin Index (JMX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JMX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, JOOCE Memecoin Index (JMX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 JMX pada tahun 2030? Harga 1 JOOCE Memecoin Index (JMX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JMX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JMX untuk tahun 2040? JOOCE Memecoin Index (JMX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JMX pada tahun 2040.