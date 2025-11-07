BursaDEX+
Harga live JOOCE Memecoin Index hari ini adalah 0.282664 USD. Lacak informasi harga aktual JMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JMX

Info Harga JMX

Penjelasan JMX

Situs Web Resmi JMX

Tokenomi JMX

Prakiraan Harga JMX

Harga JOOCE Memecoin Index (JMX)

Harga Live 1 JMX ke USD:

$0.282664
$0.282664
-2.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live JOOCE Memecoin Index (JMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:52:16 (UTC+8)

Informasi Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.279475
$ 0.279475
Low 24 Jam
$ 0.290504
$ 0.290504
High 24 Jam

$ 0.279475
$ 0.279475

$ 0.290504
$ 0.290504

$ 0.846862
$ 0.846862

$ 0.265364
$ 0.265364

-0.52%

-2.69%

-17.93%

-17.93%

Harga aktual JOOCE Memecoin Index (JMX) adalah $0.282664. Selama 24 jam terakhir, JMX diperdagangkan antara low $ 0.279475 dan high $ 0.290504, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJMX adalah $ 0.846862, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.265364.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JMX telah berubah sebesar -0.52% selama 1 jam terakhir, -2.69% selama 24 jam, dan -17.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JOOCE Memecoin Index (JMX)

$ 461.30K
$ 461.30K

--
----

$ 461.30K
$ 461.30K

1.63M
1.63M

1,631,959.424599563
1,631,959.424599563

Kapitalisasi Pasar JOOCE Memecoin Index saat ini adalah $ 461.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JMX adalah 1.63M, dan total suplainya sebesar 1631959.424599563. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 461.30K.

Riwayat Harga JOOCE Memecoin Index (JMX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga JOOCE Memecoin Index ke USD adalah $ -0.0078392245544917.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga JOOCE Memecoin Index ke USD adalah $ -0.1317887545.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga JOOCE Memecoin Index ke USD adalah $ -0.1381708554.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga JOOCE Memecoin Index ke USD adalah $ -0.4332675999717009.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0078392245544917-2.69%
30 Days$ -0.1317887545-46.62%
60 Hari$ -0.1381708554-48.88%
90 Hari$ -0.4332675999717009-60.51%

Apa yang dimaksud dengan JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya JOOCE Memecoin Index (JMX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga JOOCE Memecoin Index (USD)

Berapa nilai JOOCE Memecoin Index (JMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JOOCE Memecoin Index (JMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOOCE Memecoin Index.

Cek prediksi harga JOOCE Memecoin Index sekarang!

JMX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi JOOCE Memecoin Index (JMX)

Memahami tokenomi JOOCE Memecoin Index (JMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JMX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang JOOCE Memecoin Index (JMX)

Berapa nilai JOOCE Memecoin Index (JMX) hari ini?
Harga live JMX dalam USD adalah 0.282664 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JMX ke USD saat ini?
Harga JMX ke USD saat ini adalah $ 0.282664. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JOOCE Memecoin Index?
Kapitalisasi pasar JMX adalah $ 461.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JMX?
Suplai beredar JMX adalah 1.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JMX?
JMX mencapai harga ATH sebesar 0.846862 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JMX?
JMX mencapai harga ATL 0.265364 USD.
Berapa volume perdagangan JMX?
Volume perdagangan 24 jam live JMX adalah -- USD.
Akankah harga JMX naik lebih tinggi tahun ini?
JMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:52:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting JOOCE Memecoin Index (JMX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,453.36

$3,258.18

$1.0547

$153.81

$1.0003

$100,453.36

$3,258.18

$153.81

$2.1901

$944.47

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00014065

$4.258

$24.1964

$0.008081

$0.00003973

$0.009000

