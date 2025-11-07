Apa yang dimaksud dengan Pepe (PEPE)

Pepe lelah menonton semua orang bermain kentang panas dengan koin Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu yang tak ada habisnya. Inu telah memiliki harinya. Saatnya meme paling dikenal di dunia ini mengambil takhtanya sebagai raja meme. Pepe hadir untuk membuat memecoin hebat lagi. Diluncurkan secara rahasia tanpa presale, tanpa pajak, LP terbakar dan kontrak ditolak, $PEPE adalah koin untuk rakyat, selamanya. Didorong oleh kekuatan memetik murni, biarkan $PEPE menunjukkan jalan kepadamu. Dalam Lord Kek kami percaya.

Pepe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pepe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PEPE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Pepe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pepe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pepe (USD)

Berapa nilai Pepe (PEPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pepe (PEPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe.

Cek prediksi harga Pepe sekarang!

Tokenomi Pepe (PEPE)

Memahami tokenomi Pepe (PEPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEPE sekarang!

Cara membeli Pepe (PEPE)

Ingin mengetahui cara membeli Pepe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pepe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEPE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Pepe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pepe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pepe Berapa nilai Pepe (PEPE) hari ini? Harga live PEPE dalam USD adalah 0.00000554 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PEPE ke USD saat ini? $ 0.00000554 . Cobalah Harga PEPE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pepe? Kapitalisasi pasar PEPE adalah $ 2.33B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PEPE? Suplai beredar PEPE adalah 420.69T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PEPE? PEPE mencapai harga ATH sebesar 0.000028247247045764 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PEPE? PEPE mencapai harga ATL 0.000000000010627701 USD . Berapa volume perdagangan PEPE? Volume perdagangan 24 jam live PEPE adalah $ 10.72M USD . Akankah harga PEPE naik lebih tinggi tahun ini? PEPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Pepe (PEPE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

