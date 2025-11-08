Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Dapatkan prediksi harga League of Kingdoms untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LOKA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga League of Kingdoms % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga League of Kingdoms untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.089995 pada tahun 2025. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.094494 pada tahun 2026. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LOKA pada tahun 2027 adalah $ 0.099219 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LOKA pada tahun 2028 adalah $ 0.104180 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LOKA pada tahun 2029 adalah $ 0.109389 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LOKA pada tahun 2030 adalah $ 0.114858 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.187093. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.304755. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.089995 0.00%

2026 $ 0.094494 5.00%

2027 $ 0.099219 10.25%

2028 $ 0.104180 15.76%

2029 $ 0.109389 21.55%

2030 $ 0.114858 27.63%

2031 $ 0.120601 34.01%

2032 $ 0.126632 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.132963 47.75%

2034 $ 0.139611 55.13%

2035 $ 0.146592 62.89%

2036 $ 0.153921 71.03%

2037 $ 0.161618 79.59%

2038 $ 0.169698 88.56%

2039 $ 0.178183 97.99%

2040 $ 0.187093 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga League of Kingdoms Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.089995 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.090007 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.090081 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.090364 0.41% Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LOKA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.089995 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LOKA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.090007 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LOKA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.090081 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LOKA adalah $0.090364 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga League of Kingdoms Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Suplai Peredaran 43.84M 43.84M 43.84M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LOKA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LOKA adalah 43.84M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.95M. Lihat Harga LOKA Live

Harga Lampau League of Kingdoms Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live League of Kingdoms, harga League of Kingdoms saat ini adalah 0.089995USD. Suplai League of Kingdoms(LOKA) yang beredar adalah 43.84M LOKA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,945,496 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.12% $ 0.005978 $ 0.096672 $ 0.083216

7 Hari -11.33% $ -0.010201 $ 0.142413 $ 0.083220

30 Days -35.45% $ -0.031905 $ 0.142413 $ 0.083220 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, League of Kingdoms telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005978 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, League of Kingdoms trading pada harga tertinggi $0.142413 dan terendah $0.083220 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -11.33% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LOKA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, League of Kingdoms telah mengalami perubahan -35.45% , mencerminkan sekitar $-0.031905 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LOKA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga League of Kingdoms (LOKA )? Modul Prediksi Harga League of Kingdoms adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LOKA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap League of Kingdoms pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LOKA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga League of Kingdoms. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LOKA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LOKA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan League of Kingdoms.

Mengapa Prediksi Harga LOKA Penting?

Prediksi Harga LOKA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LOKA sekarang? Menurut prediksi Anda, LOKA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LOKA bulan depan? Menurut alat prediksi harga League of Kingdoms (LOKA), prakiraan harga LOKA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LOKA pada tahun 2026? Harga 1 League of Kingdoms (LOKA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LOKA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LOKA pada tahun 2027? League of Kingdoms (LOKA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LOKA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LOKA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, League of Kingdoms (LOKA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LOKA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, League of Kingdoms (LOKA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LOKA pada tahun 2030? Harga 1 League of Kingdoms (LOKA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LOKA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LOKA untuk tahun 2040? League of Kingdoms (LOKA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LOKA pada tahun 2040.