Informasi Harga League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.084909 $ 0.084909 $ 0.084909 Low 24 Jam $ 0.089598 $ 0.089598 $ 0.089598 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.084909$ 0.084909 $ 0.084909 High 24 Jam $ 0.089598$ 0.089598 $ 0.089598 All Time High $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Harga Terendah $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Perubahan Harga (1 Jam) +1.14% Perubahan Harga (1 Hari) -1.15% Perubahan Harga (7H) -17.70% Perubahan Harga (7H) -17.70%

Harga aktual League of Kingdoms (LOKA) adalah $0.08797. Selama 24 jam terakhir, LOKA diperdagangkan antara low $ 0.084909 dan high $ 0.089598, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOKA adalah $ 5.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04425999.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOKA telah berubah sebesar +1.14% selama 1 jam terakhir, -1.15% selama 24 jam, dan -17.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar League of Kingdoms (LOKA)

Kapitalisasi Pasar $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.98M$ 43.98M $ 43.98M Suplai Peredaran 47.47M 47.47M 47.47M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar League of Kingdoms saat ini adalah $ 4.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOKA adalah 47.47M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.98M.