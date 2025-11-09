Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Monsta Infinite untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MONI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MONI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Monsta Infinite % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Monsta Infinite untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Monsta Infinite berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001560 pada tahun 2025. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Monsta Infinite berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001638 pada tahun 2026. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MONI pada tahun 2027 adalah $ 0.001720 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MONI pada tahun 2028 adalah $ 0.001806 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MONI pada tahun 2029 adalah $ 0.001896 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MONI pada tahun 2030 adalah $ 0.001991 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Monsta Infinite berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003243. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Monsta Infinite berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005283. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001560 0.00%

2026 $ 0.001638 5.00%

2027 $ 0.001720 10.25%

2028 $ 0.001806 15.76%

2029 $ 0.001896 21.55%

2030 $ 0.001991 27.63%

2031 $ 0.002091 34.01%

2032 $ 0.002195 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002305 47.75%

2034 $ 0.002420 55.13%

2035 $ 0.002541 62.89%

2036 $ 0.002668 71.03%

2037 $ 0.002802 79.59%

2038 $ 0.002942 88.56%

2039 $ 0.003089 97.99%

2040 $ 0.003243 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Monsta Infinite Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.001560 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.001560 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.001561 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.001566 0.41% Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MONI pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.001560 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk MONI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001560 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MONI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001561 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MONI adalah $0.001566 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Monsta Infinite Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 57.13K$ 57.13K $ 57.13K Suplai Peredaran 36.87M 36.87M 36.87M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MONI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MONI adalah 36.87M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 57.13K. Lihat Harga MONI Live

Harga Lampau Monsta Infinite Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Monsta Infinite, harga Monsta Infinite saat ini adalah 0.001560USD. Suplai Monsta Infinite(MONI) yang beredar adalah 36.87M MONI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $57,130 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.32% $ 0 $ 0.001572 $ 0.001521

7 Hari -12.44% $ -0.000194 $ 0.002089 $ 0.001521

30 Days -25.39% $ -0.000396 $ 0.002089 $ 0.001521 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Monsta Infinite telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.32% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Monsta Infinite trading pada harga tertinggi $0.002089 dan terendah $0.001521 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -12.44% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MONI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Monsta Infinite telah mengalami perubahan -25.39% , mencerminkan sekitar $-0.000396 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MONI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Monsta Infinite (MONI )? Modul Prediksi Harga Monsta Infinite adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MONI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Monsta Infinite pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MONI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Monsta Infinite. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MONI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MONI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Monsta Infinite.

Mengapa Prediksi Harga MONI Penting?

Prediksi Harga MONI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MONI sekarang? Menurut prediksi Anda, MONI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MONI bulan depan? Menurut alat prediksi harga Monsta Infinite (MONI), prakiraan harga MONI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MONI pada tahun 2026? Harga 1 Monsta Infinite (MONI) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MONI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MONI pada tahun 2027? Monsta Infinite (MONI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MONI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MONI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Monsta Infinite (MONI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MONI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Monsta Infinite (MONI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MONI pada tahun 2030? Harga 1 Monsta Infinite (MONI) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MONI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MONI untuk tahun 2040? Monsta Infinite (MONI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MONI pada tahun 2040. Daftar Sekarang