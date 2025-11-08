Harga Monsta Infinite Hari Ini

Harga live Monsta Infinite (MONI) hari ini adalah $ 0.00153384, dengan perubahan 4.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONI ke USD saat ini adalah $ 0.00153384 per MONI.

Monsta Infinite saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,944, dengan suplai yang beredar 36.87M MONI. Selama 24 jam terakhir, MONI diperdagangkan antara $ 0.00152719 (low) dan $ 0.00160075 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.87, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0015145.

Dalam kinerja jangka pendek, MONI bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -13.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monsta Infinite (MONI)

Kapitalisasi Pasar $ 56.94K$ 56.94K $ 56.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 416.99K$ 416.99K $ 416.99K Suplai Peredaran 36.87M 36.87M 36.87M Total Suplai 270,000,000.0 270,000,000.0 270,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Monsta Infinite saat ini adalah $ 56.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONI adalah 36.87M, dan total suplainya sebesar 270000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 416.99K.