Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Morpho eUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MEUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Morpho eUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Morpho eUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.026 pada tahun 2025. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0773 pada tahun 2026. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.3094 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1329. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.4744.

Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MEUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.026 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MEUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0261 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MEUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0269 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MEUSD adalah $1.0302 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Morpho eUSD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Suplai Peredaran 4.19M 4.19M 4.19M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MEUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MEUSD adalah 4.19M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.30M. Lihat Harga MEUSD Live

Harga Lampau Morpho eUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Morpho eUSD, harga Morpho eUSD saat ini adalah 1.026USD. Suplai Morpho eUSD(MEUSD) yang beredar adalah 4.19M MEUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4,301,103 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.15% $ -0.001622 $ 1.032 $ 1.022

7 Hari -0.01% $ -0.000112 $ 1.0376 $ 1.0219

30 Days -0.05% $ -0.000578 $ 1.0376 $ 1.0219 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Morpho eUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001622 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.15% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Morpho eUSD trading pada harga tertinggi $1.0376 dan terendah $1.0219 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MEUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Morpho eUSD telah mengalami perubahan -0.05% , mencerminkan sekitar $-0.000578 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MEUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Morpho eUSD (MEUSD )? Modul Prediksi Harga Morpho eUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MEUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Morpho eUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MEUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Morpho eUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MEUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MEUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Morpho eUSD.

Mengapa Prediksi Harga MEUSD Penting?

Prediksi Harga MEUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MEUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, MEUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MEUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Morpho eUSD (MEUSD), prakiraan harga MEUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MEUSD pada tahun 2026? Harga 1 Morpho eUSD (MEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MEUSD pada tahun 2027? Morpho eUSD (MEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MEUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MEUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Morpho eUSD (MEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MEUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Morpho eUSD (MEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MEUSD pada tahun 2030? Harga 1 Morpho eUSD (MEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MEUSD untuk tahun 2040? Morpho eUSD (MEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MEUSD pada tahun 2040. Daftar Sekarang