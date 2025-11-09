Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nelore Coin untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NLC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NLC

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nelore Coin % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nelore Coin untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nelore Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000990 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nelore Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001040 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NLC pada tahun 2027 adalah $ 0.001092 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NLC pada tahun 2028 adalah $ 0.001146 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NLC pada tahun 2029 adalah $ 0.001204 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NLC pada tahun 2030 adalah $ 0.001264 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nelore Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002059. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nelore Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003355. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000990 0.00%

2026 $ 0.001040 5.00%

2027 $ 0.001092 10.25%

2028 $ 0.001146 15.76%

2029 $ 0.001204 21.55%

2030 $ 0.001264 27.63%

2031 $ 0.001327 34.01%

2032 $ 0.001394 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001463 47.75%

2034 $ 0.001536 55.13%

2035 $ 0.001613 62.89%

2036 $ 0.001694 71.03%

2037 $ 0.001779 79.59%

2038 $ 0.001868 88.56%

2039 $ 0.001961 97.99%

2040 $ 0.002059 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nelore Coin Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000990 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000990 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000991 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000994 0.41% Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NLC pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000990 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk NLC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000990 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NLC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000991 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nelore Coin (NLC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NLC adalah $0.000994 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nelore Coin Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 309.41K$ 309.41K $ 309.41K Suplai Peredaran 312.29M 312.29M 312.29M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga NLC terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar NLC adalah 312.29M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 309.41K. Lihat Harga NLC Live

Harga Lampau Nelore Coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nelore Coin, harga Nelore Coin saat ini adalah 0.000990USD. Suplai Nelore Coin(NLC) yang beredar adalah 312.29M NLC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $309,406 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.69% $ 0 $ 0.000998 $ 0.000901

7 Hari 12.74% $ 0.000126 $ 0.001615 $ 0.000791

30 Days -38.58% $ -0.000382 $ 0.001615 $ 0.000791 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nelore Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.69% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nelore Coin trading pada harga tertinggi $0.001615 dan terendah $0.000791 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 12.74% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NLC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nelore Coin telah mengalami perubahan -38.58% , mencerminkan sekitar $-0.000382 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NLC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nelore Coin (NLC )? Modul Prediksi Harga Nelore Coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NLC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nelore Coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NLC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nelore Coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NLC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NLC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nelore Coin.

Mengapa Prediksi Harga NLC Penting?

Prediksi Harga NLC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NLC sekarang? Menurut prediksi Anda, NLC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NLC bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nelore Coin (NLC), prakiraan harga NLC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NLC pada tahun 2026? Harga 1 Nelore Coin (NLC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NLC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NLC pada tahun 2027? Nelore Coin (NLC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NLC pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NLC pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nelore Coin (NLC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NLC pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nelore Coin (NLC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NLC pada tahun 2030? Harga 1 Nelore Coin (NLC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NLC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NLC untuk tahun 2040? Nelore Coin (NLC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NLC pada tahun 2040. Daftar Sekarang