Informasi Harga Nelore Coin (NLC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01680567$ 0.01680567 $ 0.01680567 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.36% Perubahan Harga (1 Hari) -5.88% Perubahan Harga (7H) -6.20% Perubahan Harga (7H) -6.20%

Harga aktual Nelore Coin (NLC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NLC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNLC adalah $ 0.01680567, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NLC telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -5.88% selama 24 jam, dan -6.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nelore Coin (NLC)

Kapitalisasi Pasar $ 286.72K$ 286.72K $ 286.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 342.38K$ 342.38K $ 342.38K Suplai Peredaran 312.11M 312.11M 312.11M Total Suplai 372,701,468.0 372,701,468.0 372,701,468.0

Kapitalisasi Pasar Nelore Coin saat ini adalah $ 286.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NLC adalah 312.11M, dan total suplainya sebesar 372701468.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 342.38K.