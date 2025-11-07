BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Nelore Coin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NLC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nelore Coin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NLC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NLC

Info Harga NLC

Penjelasan NLC

Situs Web Resmi NLC

Tokenomi NLC

Prakiraan Harga NLC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nelore Coin

Harga Nelore Coin (NLC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NLC ke USD:

$0.00091913
$0.00091913$0.00091913
-6.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Nelore Coin (NLC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:11:37 (UTC+8)

Informasi Harga Nelore Coin (NLC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01680567
$ 0.01680567$ 0.01680567

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-5.88%

-6.20%

-6.20%

Harga aktual Nelore Coin (NLC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NLC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNLC adalah $ 0.01680567, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NLC telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -5.88% selama 24 jam, dan -6.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nelore Coin (NLC)

$ 286.72K
$ 286.72K$ 286.72K

--
----

$ 342.38K
$ 342.38K$ 342.38K

312.11M
312.11M 312.11M

372,701,468.0
372,701,468.0 372,701,468.0

Kapitalisasi Pasar Nelore Coin saat ini adalah $ 286.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NLC adalah 312.11M, dan total suplainya sebesar 372701468.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 342.38K.

Riwayat Harga Nelore Coin (NLC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nelore Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nelore Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nelore Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nelore Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.88%
30 Days$ 0-41.37%
60 Hari$ 0-31.90%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Nelore Coin (NLC)

The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit.

The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets.

The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested.

Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months.

Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land.

The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more.

Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created.

In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy.

With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. And it aims to record immutable and trusted data onto the blockchain such as the production, distribution, and sales history of every product.

Other than that it aims to create a speculative investment market on agricultural products in Brazil, partnering with the biggest farmers in the country. Where users will be able to speculate on prices of Cows, Seeds, Oxes, Chicken a

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nelore Coin (NLC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nelore Coin (USD)

Berapa nilai Nelore Coin (NLC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nelore Coin (NLC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nelore Coin.

Cek prediksi harga Nelore Coin sekarang!

NLC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nelore Coin (NLC)

Memahami tokenomi Nelore Coin (NLC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NLC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nelore Coin (NLC)

Berapa nilai Nelore Coin (NLC) hari ini?
Harga live NLC dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NLC ke USD saat ini?
Harga NLC ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nelore Coin?
Kapitalisasi pasar NLC adalah $ 286.72K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NLC?
Suplai beredar NLC adalah 312.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NLC?
NLC mencapai harga ATH sebesar 0.01680567 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NLC?
NLC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NLC?
Volume perdagangan 24 jam live NLC adalah -- USD.
Akankah harga NLC naik lebih tinggi tahun ini?
NLC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NLC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:11:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nelore Coin (NLC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,283.76
$100,283.76$100,283.76

-1.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,242.42
$3,242.42$3,242.42

-1.74%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0780
$1.0780$1.0780

+25.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-1.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,283.76
$100,283.76$100,283.76

-1.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,242.42
$3,242.42$3,242.42

-1.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-1.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1797
$2.1797$2.1797

-2.45%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16237
$0.16237$0.16237

+2.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016426
$0.00016426$0.00016426

+3,185.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008444
$0.008444$0.008444

+295.68%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004063
$0.00004063$0.00004063

+277.25%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.2195
$23.2195$23.2195

+280.02%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009443
$0.009443$0.009443

+136.07%