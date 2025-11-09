Prediksi Harga noo (NOO) (USD)

Dapatkan prediksi harga noo untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NOO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga noo % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga noo untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, noo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000008 pada tahun 2025. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, noo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000008 pada tahun 2026. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOO pada tahun 2027 adalah $ 0.000008 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOO pada tahun 2028 adalah $ 0.000009 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOO pada tahun 2029 adalah $ 0.000009 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOO pada tahun 2030 adalah $ 0.000010 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga noo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000016. Prediksi Harga noo (NOO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga noo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000027. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000008 0.00%

2026 $ 0.000008 5.00%

2027 $ 0.000008 10.25%

2028 $ 0.000009 15.76%

2029 $ 0.000009 21.55%

2030 $ 0.000010 27.63%

2031 $ 0.000010 34.01%

2032 $ 0.000011 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000011 47.75%

2034 $ 0.000012 55.13%

2035 $ 0.000013 62.89%

2036 $ 0.000013 71.03%

2037 $ 0.000014 79.59%

2038 $ 0.000015 88.56%

2039 $ 0.000016 97.99%

2040 $ 0.000016 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga noo Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000008 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000008 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000008 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000008 0.41% Prediksi Harga noo (NOO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NOO pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000008 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga noo (NOO) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk NOO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000008 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga noo (NOO) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NOO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000008 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga noo (NOO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NOO adalah $0.000008 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga noo Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Suplai Peredaran 996.87M 996.87M 996.87M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga NOO terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar NOO adalah 996.87M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 8.09K. Lihat Harga NOO Live

Harga Lampau noo Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live noo, harga noo saat ini adalah 0.000008USD. Suplai noo(NOO) yang beredar adalah 996.87M NOO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $8,087.77 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000008

30 Days -9.61% $ -0.000000 $ 0.000008 $ 0.000008 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, noo telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, noo trading pada harga tertinggi $0.000008 dan terendah $0.000008 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NOO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, noo telah mengalami perubahan -9.61% , mencerminkan sekitar $-0.000000 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NOO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga noo (NOO )? Modul Prediksi Harga noo adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NOO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap noo pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NOO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga noo. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NOO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NOO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan noo.

Mengapa Prediksi Harga NOO Penting?

Prediksi Harga NOO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NOO sekarang? Menurut prediksi Anda, NOO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NOO bulan depan? Menurut alat prediksi harga noo (NOO), prakiraan harga NOO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NOO pada tahun 2026? Harga 1 noo (NOO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NOO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NOO pada tahun 2027? noo (NOO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NOO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, noo (NOO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NOO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, noo (NOO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NOO pada tahun 2030? Harga 1 noo (NOO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, NOO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NOO untuk tahun 2040? noo (NOO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOO pada tahun 2040. Daftar Sekarang