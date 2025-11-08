Harga noo Hari Ini

Harga live noo (NOO) hari ini adalah $ 0.00000811, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOO ke USD saat ini adalah $ 0.00000811 per NOO.

noo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,087.77, dengan suplai yang beredar 996.87M NOO. Selama 24 jam terakhir, NOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015562, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000548.

Dalam kinerja jangka pendek, NOO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar noo (NOO)

Kapitalisasi Pasar noo saat ini adalah $ 8.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOO adalah 996.87M, dan total suplainya sebesar 996874810.509547. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.09K.