Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Palladium Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Palladium Network untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Palladium Network kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.950788 pada tahun 2026. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Palladium Network kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.998327 pada tahun 2027. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PLLD diproyeksikan mencapai $ 1.0482 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PLLD diproyeksikan mencapai $ 1.1006 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PLLD pada tahun 2030 adalah $ 1.1556 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Palladium Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.8824. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Palladium Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.0663. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.950788 0.00%

2027 $ 0.998327 5.00%

2028 $ 1.0482 10.25%

2029 $ 1.1006 15.76%

2030 $ 1.1556 21.55%

2031 $ 1.2134 27.63%

2032 $ 1.2741 34.01%

2033 $ 1.3378 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 1.4047 47.75%

2035 $ 1.4749 55.13%

2036 $ 1.5487 62.89%

2037 $ 1.6261 71.03%

2038 $ 1.7074 79.59%

2039 $ 1.7928 88.56%

2040 $ 1.8824 97.99%

2050 $ 3.0663 222.51% Prediksi Harga Palladium Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.950788 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.950918 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.951699 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.954695 0.41% Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PLLD pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.950788 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk PLLD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.950918 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PLLD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.951699 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Palladium Network (PLLD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PLLD adalah $0.954695 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Palladium Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 49.11M$ 49.11M $ 49.11M Suplai Peredaran 51.65M 51.65M 51.65M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PLLD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PLLD adalah 51.65M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 49.11M. Lihat Harga PLLD Live

Harga Lampau Palladium Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Palladium Network, harga Palladium Network saat ini adalah 0.950788USD. Suplai Palladium Network(PLLD) yang beredar adalah 51.65M PLLD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $49,113,523 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 15.69% $ 0.128972 $ 1.22 $ 0.770412

7 Hari 223.90% $ 2.1287 $ 1.2091 $ 0.281182

30 Days 77.20% $ 0.733986 $ 1.2091 $ 0.281182 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Palladium Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.128972 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 15.69% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Palladium Network trading pada harga tertinggi $1.2091 dan terendah $0.281182 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 223.90% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PLLD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Palladium Network telah mengalami perubahan 77.20% , mencerminkan sekitar $0.733986 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PLLD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Palladium Network (PLLD )? Modul Prediksi Harga Palladium Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PLLD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Palladium Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PLLD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Palladium Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PLLD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PLLD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Palladium Network.

Mengapa Prediksi Harga PLLD Penting?

Prediksi Harga PLLD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PLLD sekarang? Menurut prediksi Anda, PLLD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PLLD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Palladium Network (PLLD), prakiraan harga PLLD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PLLD pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Palladium Network (PLLD) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, PLLD diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PLLD di tahun 2028? Palladium Network (PLLD) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PLLD pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PLLD di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Palladium Network (PLLD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PLLD di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Palladium Network (PLLD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 PLLD pada tahun 2030? Harga 1 Palladium Network (PLLD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PLLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PLLD untuk tahun 2040? Palladium Network (PLLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLLD pada tahun 2040.