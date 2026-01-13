Harga Palladium Network Hari Ini

Harga live Palladium Network (PLLD) hari ini adalah $ 1.028, dengan perubahan 24.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLLD ke USD saat ini adalah $ 1.028 per PLLD.

Palladium Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,102,931, dengan suplai yang beredar 51.65M PLLD. Selama 24 jam terakhir, PLLD diperdagangkan antara $ 0.770412 (low) dan $ 1.22 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.25, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.221161.

Dalam kinerja jangka pendek, PLLD bergerak -4.37% dalam satu jam terakhir dan +253.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Palladium Network (PLLD)

Kapitalisasi Pasar $ 53.10M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.12M Suplai Peredaran 51.65M Total Suplai 52,643,000.0

