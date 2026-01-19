Prediksi Harga Persistence One (XPRT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Persistence One untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan XPRT dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Persistence One % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Persistence One untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Persistence One kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.023578 pada tahun 2026. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Persistence One kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.024757 pada tahun 2027. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, XPRT diproyeksikan mencapai $ 0.025995 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, XPRT diproyeksikan mencapai $ 0.027294 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target XPRT pada tahun 2030 adalah $ 0.028659 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Persistence One berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.046683. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Persistence One berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.076042. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.023578 0.00%

2027 $ 0.024757 5.00%

2028 $ 0.025995 10.25%

2029 $ 0.027294 15.76%

2030 $ 0.028659 21.55%

2031 $ 0.030092 27.63%

2032 $ 0.031597 34.01%

2033 $ 0.033177 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.034836 47.75%

2035 $ 0.036577 55.13%

2036 $ 0.038406 62.89%

2037 $ 0.040327 71.03%

2038 $ 0.042343 79.59%

2039 $ 0.044460 88.56%

2040 $ 0.046683 97.99%

2050 $ 0.076042 222.51% Prediksi Harga Persistence One Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.023578 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.023581 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.023601 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.023675 0.41% Prediksi Harga Persistence One (XPRT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XPRT pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.023578 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk XPRT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023581 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk XPRT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023601 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Persistence One (XPRT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XPRT adalah $0.023675 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Persistence One Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M Suplai Peredaran 243.67M 243.67M 243.67M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga XPRT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar XPRT adalah 243.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.75M. Lihat Harga XPRT Live

Harga Lampau Persistence One Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Persistence One, harga Persistence One saat ini adalah 0.023578USD. Suplai Persistence One(XPRT) yang beredar adalah 243.67M XPRT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5,745,413 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.20% $ -0.000530 $ 0.024227 $ 0.023578

7 Hari -7.29% $ -0.001720 $ 0.029999 $ 0.009458

30 Days 149.04% $ 0.035142 $ 0.029999 $ 0.009458 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Persistence One telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000530 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.20% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Persistence One trading pada harga tertinggi $0.029999 dan terendah $0.009458 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.29% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XPRT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Persistence One telah mengalami perubahan 149.04% , mencerminkan sekitar $0.035142 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XPRT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Persistence One (XPRT )? Modul Prediksi Harga Persistence One adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XPRT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Persistence One pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XPRT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Persistence One. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XPRT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XPRT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Persistence One.

Mengapa Prediksi Harga XPRT Penting?

Prediksi Harga XPRT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XPRT sekarang? Menurut prediksi Anda, XPRT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XPRT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Persistence One (XPRT), prakiraan harga XPRT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XPRT pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Persistence One (XPRT) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, XPRT diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga XPRT di tahun 2028? Persistence One (XPRT) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per XPRT pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XPRT di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Persistence One (XPRT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga XPRT di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Persistence One (XPRT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 XPRT pada tahun 2030? Harga 1 Persistence One (XPRT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XPRT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XPRT untuk tahun 2040? Persistence One (XPRT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XPRT pada tahun 2040.