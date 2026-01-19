Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Persistence One?

Persistence One beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari XPRT?

Token ini dihargai sebesar Rp402.47941423482050000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.50% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Persistence One?

Persistence One termasuk dalam kategori Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Base Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Blast Ecosystem,Cross-chain Communication,Alameda Research Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan XPRT dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Persistence One?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp97526873662.768700000, menempatkan aset ini di peringkat #2030. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai XPRT yang beredar saat ini?

Terdapat 243674733.813895 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Persistence One hari ini?

Dalam satu hari terakhir, XPRT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Persistence One berfluktuasi antara Rp400.23389543320350000 dan Rp409.48571683923350000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.