Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Pleasing Gold untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PGOLD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PGOLD

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Pleasing Gold % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Pleasing Gold untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Pleasing Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3,989.45 pada tahun 2025. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Pleasing Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4,188.9225 pada tahun 2026. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PGOLD pada tahun 2027 adalah $ 4,398.3686 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PGOLD pada tahun 2028 adalah $ 4,618.2870 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PGOLD pada tahun 2029 adalah $ 4,849.2014 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PGOLD pada tahun 2030 adalah $ 5,091.6614 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Pleasing Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8,293.7800. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Pleasing Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 13,509.6937. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3,989.45 0.00%

2026 $ 4,188.9225 5.00%

2027 $ 4,398.3686 10.25%

2028 $ 4,618.2870 15.76%

2029 $ 4,849.2014 21.55%

2030 $ 5,091.6614 27.63%

2031 $ 5,346.2445 34.01%

2032 $ 5,613.5567 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5,894.2346 47.75%

2034 $ 6,188.9463 55.13%

2035 $ 6,498.3936 62.89%

2036 $ 6,823.3133 71.03%

2037 $ 7,164.4790 79.59%

2038 $ 7,522.7029 88.56%

2039 $ 7,898.8381 97.99%

2040 $ 8,293.7800 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Pleasing Gold Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 3,989.45 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 3,989.9964 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 3,993.2754 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 4,005.8449 0.41% Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PGOLD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $3,989.45 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PGOLD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3,989.9964 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PGOLD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3,993.2754 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PGOLD adalah $4,005.8449 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Pleasing Gold Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 77.81M$ 77.81M $ 77.81M Suplai Peredaran 19.51K 19.51K 19.51K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PGOLD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PGOLD adalah 19.51K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 77.81M. Lihat Harga PGOLD Live

Harga Lampau Pleasing Gold Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Pleasing Gold, harga Pleasing Gold saat ini adalah 3,989.45USD. Suplai Pleasing Gold(PGOLD) yang beredar adalah 19.51K PGOLD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $77,814,287 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 3,989.45 $ 3,989.45

7 Hari -0.46% $ -18.6698 $ 4,025.7735 $ 3,939.1184

30 Days 0.00% $ 0 $ 4,025.7735 $ 3,939.1184 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Pleasing Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Pleasing Gold trading pada harga tertinggi $4,025.7735 dan terendah $3,939.1184 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.46% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PGOLD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Pleasing Gold telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PGOLD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Pleasing Gold (PGOLD )? Modul Prediksi Harga Pleasing Gold adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PGOLD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Pleasing Gold pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PGOLD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Pleasing Gold. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PGOLD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PGOLD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Pleasing Gold.

Mengapa Prediksi Harga PGOLD Penting?

Prediksi Harga PGOLD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PGOLD sekarang? Menurut prediksi Anda, PGOLD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PGOLD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Pleasing Gold (PGOLD), prakiraan harga PGOLD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PGOLD pada tahun 2026? Harga 1 Pleasing Gold (PGOLD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PGOLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PGOLD pada tahun 2027? Pleasing Gold (PGOLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PGOLD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PGOLD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pleasing Gold (PGOLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PGOLD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pleasing Gold (PGOLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PGOLD pada tahun 2030? Harga 1 Pleasing Gold (PGOLD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PGOLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PGOLD untuk tahun 2040? Pleasing Gold (PGOLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PGOLD pada tahun 2040. Daftar Sekarang