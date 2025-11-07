BursaDEX+
Harga live Pleasing Gold hari ini adalah 3,989.45 USD. Lacak informasi harga aktual PGOLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PGOLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Informasi Harga Pleasing Gold (PGOLD) (USD)

Harga aktual Pleasing Gold (PGOLD) adalah $3,989.45. Selama 24 jam terakhir, PGOLD diperdagangkan antara low $ 3,980.07 dan high $ 4,001.31, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPGOLD adalah $ 4,036.48, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3,855.69.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PGOLD telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.13% selama 24 jam, dan -0.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pleasing Gold (PGOLD)

Kapitalisasi Pasar Pleasing Gold saat ini adalah $ 77.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PGOLD adalah 19.51K, dan total suplainya sebesar 19505.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.81M.

Riwayat Harga Pleasing Gold (PGOLD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pleasing Gold ke USD adalah $ +5.31.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pleasing Gold ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pleasing Gold ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pleasing Gold ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +5.31+0.13%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pleasing Gold (PGOLD)

Pleasing Golden is an RWA platform that transforms precious metals into liquid, yield-generating tokens accessible to anyone, anywhere. Pleasing Golden’s vision is to make gold ownership open, liquid, and collaborative. Through tokenization and a suite of liquidity-sharing programs—including DeFi liquidity leasing and Tokenization-as-a-Service—the brand transforms slow, closed markets into dynamic, programmable assets that can circulate instantly among builders, traders, and holders.

Pleasing Gold (PGOLD) is the tokenized gold of Pleasing Golden, each representing one troy ounce of LBMA-certified physical gold. It has a few features:

  • Unlimited physical redemption: holders can redeem PGOLD for allocated bars of nearly any size in Hong Kong, with expansion planned across greater APAC and Dubai.
  • Fractional access and 24/7 liquidity: trade gold globally from as little as 0.01 oz, powered by Chainlink data and infrastructure.
  • Instant settlement: PGOLD can be converted into stablecoins in real time, providing seamless transitions between gold and stable exposure.

Sumber Daya Pleasing Gold (PGOLD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pleasing Gold (USD)

Berapa nilai Pleasing Gold (PGOLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pleasing Gold (PGOLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pleasing Gold.

Cek prediksi harga Pleasing Gold sekarang!

PGOLD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pleasing Gold (PGOLD)

Memahami tokenomi Pleasing Gold (PGOLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PGOLD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pleasing Gold (PGOLD)

Berapa nilai Pleasing Gold (PGOLD) hari ini?
Harga live PGOLD dalam USD adalah 3,989.45 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PGOLD ke USD saat ini?
Harga PGOLD ke USD saat ini adalah $ 3,989.45. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pleasing Gold?
Kapitalisasi pasar PGOLD adalah $ 77.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PGOLD?
Suplai beredar PGOLD adalah 19.51K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PGOLD?
PGOLD mencapai harga ATH sebesar 4,036.48 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PGOLD?
PGOLD mencapai harga ATL 3,855.69 USD.
Berapa volume perdagangan PGOLD?
Volume perdagangan 24 jam live PGOLD adalah -- USD.
Akankah harga PGOLD naik lebih tinggi tahun ini?
PGOLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PGOLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

