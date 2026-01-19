Prediksi Harga Premia (PREMIA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Premia untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PREMIA dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PREMIA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Premia % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Premia untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Premia kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.073092 pada tahun 2026. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Premia kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.076746 pada tahun 2027. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PREMIA diproyeksikan mencapai $ 0.080583 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PREMIA diproyeksikan mencapai $ 0.084613 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PREMIA pada tahun 2030 adalah $ 0.088843 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Premia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.144717. Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Premia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.235729. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.073092 0.00%

2027 $ 0.076746 5.00%

2028 $ 0.080583 10.25%

2029 $ 0.084613 15.76%

2030 $ 0.088843 21.55%

2031 $ 0.093285 27.63%

2032 $ 0.097950 34.01%

2033 $ 0.102847 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.107990 47.75%

2035 $ 0.113389 55.13%

2036 $ 0.119059 62.89%

2037 $ 0.125012 71.03%

2038 $ 0.131262 79.59%

2039 $ 0.137825 88.56%

2040 $ 0.144717 97.99%

2050 $ 0.235729 222.51% Prediksi Harga Premia Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.073092 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.073102 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.073162 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.073392 0.41% Prediksi Harga Premia (PREMIA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PREMIA pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.073092 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Premia (PREMIA) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk PREMIA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.073102 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Premia (PREMIA) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PREMIA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.073162 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Premia (PREMIA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PREMIA adalah $0.073392 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Premia Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Suplai Peredaran 53.39M 53.39M 53.39M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PREMIA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PREMIA adalah 53.39M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.90M. Lihat Harga PREMIA Live

Harga Lampau Premia Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Premia, harga Premia saat ini adalah 0.073092USD. Suplai Premia(PREMIA) yang beredar adalah 53.39M PREMIA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,902,320 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.22% $ -0.002433 $ 0.086958 $ 0.073092

7 Hari 1.17% $ 0.000853 $ 0.088431 $ 0.071567

30 Days -13.92% $ -0.010177 $ 0.088431 $ 0.071567 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Premia telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.002433 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -3.22% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Premia trading pada harga tertinggi $0.088431 dan terendah $0.071567 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 1.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PREMIA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Premia telah mengalami perubahan -13.92% , mencerminkan sekitar $-0.010177 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PREMIA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Premia (PREMIA )? Modul Prediksi Harga Premia adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PREMIA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Premia pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PREMIA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Premia. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PREMIA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PREMIA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Premia.

Mengapa Prediksi Harga PREMIA Penting?

Prediksi Harga PREMIA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PREMIA sekarang? Menurut prediksi Anda, PREMIA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PREMIA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Premia (PREMIA), prakiraan harga PREMIA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PREMIA pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Premia (PREMIA) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, PREMIA diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PREMIA di tahun 2028? Premia (PREMIA) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PREMIA pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PREMIA di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Premia (PREMIA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PREMIA di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Premia (PREMIA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 PREMIA pada tahun 2030? Harga 1 Premia (PREMIA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PREMIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PREMIA untuk tahun 2040? Premia (PREMIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PREMIA pada tahun 2040. Daftar Sekarang