Berapa harga live Premia?

Premia diperdagangkan pada Rp1242.184629261200000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.74% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini PREMIA?

Volatilitas harga PREMIA dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Premia?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1238.331112124600000 (rendah) dan Rp1469.711154230100000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan PREMIA?

Dalam 24 jam terakhir, PREMIA mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp97859.05360050000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp878.044161243450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Premia?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan PREMIA dengan token Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem, PREMIA menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.