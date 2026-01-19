BursaDEX+
Harga live Premia hari ini adalah 0.073496 USD. Kapitalisasi pasar PREMIA adalah 3,923,845 USD. Lacak informasi harga aktual PREMIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PREMIA

Info Harga PREMIA

Penjelasan PREMIA

Whitepaper PREMIA

Situs Web Resmi PREMIA

Tokenomi PREMIA

Prakiraan Harga PREMIA

Logo Premia

Harga Premia (PREMIA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PREMIA ke USD:

$0.073496
-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Premia (PREMIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:27:12 (UTC+8)

Harga Premia Hari Ini

Harga live Premia (PREMIA) hari ini adalah $ 0.073496, dengan perubahan 2.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PREMIA ke USD saat ini adalah $ 0.073496 per PREMIA.

Premia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,923,845, dengan suplai yang beredar 53.39M PREMIA. Selama 24 jam terakhir, PREMIA diperdagangkan antara $ 0.073268 (low) dan $ 0.086958 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.79, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.051951.

Dalam kinerja jangka pendek, PREMIA bergerak -11.52% dalam satu jam terakhir dan +1.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Premia (PREMIA)

$ 3.92M
--
$ 7.35M
53.39M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Premia saat ini adalah $ 3.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PREMIA adalah 53.39M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.35M.

Riwayat Harga Premia USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.073268
Low 24 Jam
$ 0.086958
High 24 Jam

$ 0.073268
$ 0.086958
$ 5.79
$ 0.051951
-11.52%

-2.74%

+1.73%

+1.73%

Riwayat Harga Premia (PREMIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Premia ke USD adalah $ -0.00207428585312743.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Premia ke USD adalah $ -0.0098839331.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Premia ke USD adalah $ -0.0119846105.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Premia ke USD adalah $ -0.04647127619589301.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00207428585312743-2.74%
30 Days$ -0.0098839331-13.44%
60 Hari$ -0.0119846105-16.30%
90 Hari$ -0.04647127619589301-38.73%

Prediksi Harga untuk Premia

Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PREMIA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Premia (PREMIA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Premia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Premia yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PREMIA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Premia.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Premia (PREMIA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Premia

Berapa harga live Premia?

Premia diperdagangkan pada Rp1242.184629261200000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.74% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini PREMIA?

Volatilitas harga PREMIA dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Premia?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1238.331112124600000 (rendah) dan Rp1469.711154230100000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan PREMIA?

Dalam 24 jam terakhir, PREMIA mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp97859.05360050000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp878.044161243450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Premia?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan PREMIA dengan token Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem, PREMIA menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Premia

Perkembangan Industri Penting Premia (PREMIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Premia Selengkapnya

