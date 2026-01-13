Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) (USD)

Dapatkan prediksi harga PRXVT by Virtuals untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PRXVT dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PRXVT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PRXVT by Virtuals % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PRXVT by Virtuals untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PRXVT by Virtuals kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.004049 pada tahun 2026. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PRXVT by Virtuals kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.004251 pada tahun 2027. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PRXVT diproyeksikan mencapai $ 0.004464 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PRXVT diproyeksikan mencapai $ 0.004687 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PRXVT pada tahun 2030 adalah $ 0.004922 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga PRXVT by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008017. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga PRXVT by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013059. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.004049 0.00%

2027 $ 0.004251 5.00%

2028 $ 0.004464 10.25%

2029 $ 0.004687 15.76%

2030 $ 0.004922 21.55%

2031 $ 0.005168 27.63%

2032 $ 0.005426 34.01%

2033 $ 0.005697 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.005982 47.75%

2035 $ 0.006282 55.13%

2036 $ 0.006596 62.89%

2037 $ 0.006925 71.03%

2038 $ 0.007272 79.59%

2039 $ 0.007635 88.56%

2040 $ 0.008017 97.99%

2050 $ 0.013059 222.51% Prediksi Harga PRXVT by Virtuals Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.004049 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.004049 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.004053 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.004066 0.41% Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PRXVT pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.004049 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk PRXVT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004049 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PRXVT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004053 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PRXVT adalah $0.004066 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PRXVT by Virtuals Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Suplai Peredaran 623.96M 623.96M 623.96M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PRXVT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PRXVT adalah 623.96M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.51M. Lihat Harga PRXVT Live

Harga Lampau PRXVT by Virtuals Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PRXVT by Virtuals, harga PRXVT by Virtuals saat ini adalah 0.004049USD. Suplai PRXVT by Virtuals(PRXVT) yang beredar adalah 623.96M PRXVT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,512,736 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.34% $ 0.000412 $ 0.004412 $ 0.003432

7 Hari 1,004.27% $ 0.040667 $ 0.006045 $ 0.000034

30 Days -33.31% $ -0.001348 $ 0.006045 $ 0.000034 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PRXVT by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000412 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 11.34% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PRXVT by Virtuals trading pada harga tertinggi $0.006045 dan terendah $0.000034 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 1,004.27% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PRXVT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PRXVT by Virtuals telah mengalami perubahan -33.31% , mencerminkan sekitar $-0.001348 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PRXVT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT )? Modul Prediksi Harga PRXVT by Virtuals adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PRXVT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PRXVT by Virtuals pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PRXVT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PRXVT by Virtuals. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PRXVT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PRXVT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PRXVT by Virtuals.

Mengapa Prediksi Harga PRXVT Penting?

Prediksi Harga PRXVT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PRXVT sekarang? Menurut prediksi Anda, PRXVT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PRXVT bulan depan? Menurut alat prediksi harga PRXVT by Virtuals (PRXVT), prakiraan harga PRXVT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PRXVT pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 PRXVT by Virtuals (PRXVT) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, PRXVT diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PRXVT di tahun 2028? PRXVT by Virtuals (PRXVT) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PRXVT pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PRXVT di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PRXVT by Virtuals (PRXVT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PRXVT di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PRXVT by Virtuals (PRXVT) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 PRXVT pada tahun 2030? Harga 1 PRXVT by Virtuals (PRXVT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PRXVT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PRXVT untuk tahun 2040? PRXVT by Virtuals (PRXVT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PRXVT pada tahun 2040. Daftar Sekarang