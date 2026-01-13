BursaDEX+
Harga live PRXVT by Virtuals hari ini adalah 0.00389574 USD. Kapitalisasi pasar PRXVT adalah 2,430,717 USD. Lacak informasi harga aktual PRXVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PRXVT

Info Harga PRXVT

Penjelasan PRXVT

Situs Web Resmi PRXVT

Tokenomi PRXVT

Prakiraan Harga PRXVT

Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Harga Live 1 PRXVT ke USD:

$0.00389574
$0.00389574$0.00389574
+3.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live PRXVT by Virtuals (PRXVT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:52:11 (UTC+8)

Harga PRXVT by Virtuals Hari Ini

Harga live PRXVT by Virtuals (PRXVT) hari ini adalah $ 0.00389574, dengan perubahan 3.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRXVT ke USD saat ini adalah $ 0.00389574 per PRXVT.

PRXVT by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,430,717, dengan suplai yang beredar 623.96M PRXVT. Selama 24 jam terakhir, PRXVT diperdagangkan antara $ 0.00343238 (low) dan $ 0.00441241 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00897519, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PRXVT bergerak -0.72% dalam satu jam terakhir dan +1,064.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PRXVT by Virtuals (PRXVT)

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

623.96M
623.96M 623.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PRXVT by Virtuals saat ini adalah $ 2.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRXVT adalah 623.96M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.90M.

Riwayat Harga PRXVT by Virtuals USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00343238
$ 0.00343238$ 0.00343238
Low 24 Jam
$ 0.00441241
$ 0.00441241$ 0.00441241
High 24 Jam

$ 0.00343238
$ 0.00343238$ 0.00343238

$ 0.00441241
$ 0.00441241$ 0.00441241

$ 0.00897519
$ 0.00897519$ 0.00897519

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

+3.04%

+1,064.12%

+1,064.12%

Riwayat Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PRXVT by Virtuals ke USD adalah $ +0.00011507.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PRXVT by Virtuals ke USD adalah $ -0.0013216068.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PRXVT by Virtuals ke USD adalah $ +0.0052262263.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PRXVT by Virtuals ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011507+3.04%
30 Days$ -0.0013216068-33.92%
60 Hari$ +0.0052262263+134.15%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk PRXVT by Virtuals

Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PRXVT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PRXVT by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Situs Web Resmi

Tentang PRXVT by Virtuals

Berapa harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) hari ini?

Harga live adalah Rp65.62010773671570000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 3.04%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token PRXVT yang beredar?

Suplai beredar PRXVT adalah 623958956.0335468, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki PRXVT by Virtuals?

Ada perkiraan -- pemegang unik PRXVT di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar PRXVT by Virtuals hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp40943161355.086935000, menempatkan PRXVT by Virtuals pada peringkat #2836 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif PRXVT diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru PRXVT by Virtuals?

Pergerakan harga terbaru sebesar 3.04% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Privacy Coins,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PRXVT by Virtuals

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:52:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi PRXVT by Virtuals Selengkapnya

