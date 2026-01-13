Berapa harga PRXVT by Virtuals (PRXVT) hari ini?

Harga live adalah Rp65.62010773671570000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 3.04%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token PRXVT yang beredar?

Suplai beredar PRXVT adalah 623958956.0335468, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki PRXVT by Virtuals?

Ada perkiraan -- pemegang unik PRXVT di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar PRXVT by Virtuals hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp40943161355.086935000, menempatkan PRXVT by Virtuals pada peringkat #2836 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif PRXVT diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru PRXVT by Virtuals?

Pergerakan harga terbaru sebesar 3.04% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Privacy Coins,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.