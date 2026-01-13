Prediksi Harga Scor (SCOR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Scor untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SCOR dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Scor % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Scor untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Scor kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.008764 pada tahun 2026. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Scor kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.009202 pada tahun 2027. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SCOR diproyeksikan mencapai $ 0.009662 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SCOR diproyeksikan mencapai $ 0.010145 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SCOR pada tahun 2030 adalah $ 0.010653 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Scor berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017352. Prediksi Harga Scor (SCOR) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Scor berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028265. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.008764 0.00%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.008800 0.41% Prediksi Harga Scor (SCOR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SCOR pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.008764 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Scor (SCOR) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk SCOR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008765 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Scor (SCOR) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SCOR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008772 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Scor (SCOR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SCOR adalah $0.008800 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Scor Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Suplai Peredaran 261.28M 261.28M 261.28M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SCOR terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SCOR adalah 261.28M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.30M. Lihat Harga SCOR Live

Harga Lampau Scor Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Scor, harga Scor saat ini adalah 0.008764USD. Suplai Scor(SCOR) yang beredar adalah 261.28M SCOR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,295,954 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -8.22% $ -0.000785 $ 0.009549 $ 0.008587

7 Hari -7.40% $ -0.000648 $ 0.014965 $ 0.007730

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.014965 $ 0.007730 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Scor telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000785 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -8.22% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Scor trading pada harga tertinggi $0.014965 dan terendah $0.007730 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.40% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SCOR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Scor telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SCOR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Scor (SCOR )? Modul Prediksi Harga Scor adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SCOR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Scor pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SCOR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Scor. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SCOR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SCOR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Scor.

Mengapa Prediksi Harga SCOR Penting?

Prediksi Harga SCOR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SCOR sekarang? Menurut prediksi Anda, SCOR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SCOR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Scor (SCOR), prakiraan harga SCOR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SCOR pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Scor (SCOR) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, SCOR diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga SCOR di tahun 2028? Scor (SCOR) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per SCOR pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SCOR di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Scor (SCOR) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga SCOR di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Scor (SCOR) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 SCOR pada tahun 2030? Harga 1 Scor (SCOR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SCOR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SCOR untuk tahun 2040? Scor (SCOR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SCOR pada tahun 2040.