Berapa harga perdagangan saat ini dari Scor?

Scor (SCOR) saat ini dihargai Rp144.97395348591210000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -10.73% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Scor hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Sports,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap SCOR?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Scor dalam pasar kripto global?

Saat ini, Scor menduduki peringkat pasar #2917 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp37846721671.952160000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang SCOR?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 261280472.054175, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Scor?

Rentang harga antara Rp144.69072916592040000 dan Rp162.4167638224860000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Scor dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Sports,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem lainnya, SCOR terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.