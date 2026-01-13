Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) (USD)

Dapatkan prediksi harga THORChain Yield untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan TCY dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli TCY

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga THORChain Yield % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga THORChain Yield untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, THORChain Yield kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.147573 pada tahun 2026. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, THORChain Yield kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.154951 pada tahun 2027. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TCY diproyeksikan mencapai $ 0.162699 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TCY diproyeksikan mencapai $ 0.170834 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target TCY pada tahun 2030 adalah $ 0.179375 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga THORChain Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.292184. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga THORChain Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.475937. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.147573 0.00%

2027 $ 0.154951 5.00%

2028 $ 0.162699 10.25%

2029 $ 0.170834 15.76%

2030 $ 0.179375 21.55%

2031 $ 0.188344 27.63%

2032 $ 0.197761 34.01%

2033 $ 0.207650 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.218032 47.75%

2035 $ 0.228934 55.13%

2036 $ 0.240380 62.89%

2037 $ 0.252399 71.03%

2038 $ 0.265019 79.59%

2039 $ 0.278270 88.56%

2040 $ 0.292184 97.99%

2050 $ 0.475937 222.51% Prediksi Harga THORChain Yield Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.147573 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.147593 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.147714 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.148179 0.41% Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TCY pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.147573 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk TCY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.147593 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk TCY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.147714 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga THORChain Yield (TCY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TCY adalah $0.148179 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga THORChain Yield Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 30.87M$ 30.87M $ 30.87M Suplai Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga TCY terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar TCY adalah 210.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 30.87M. Lihat Harga TCY Live

Harga Lampau THORChain Yield Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live THORChain Yield, harga THORChain Yield saat ini adalah 0.147573USD. Suplai THORChain Yield(TCY) yang beredar adalah 210.00M TCY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $30,866,048 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.11% $ 0.005832 $ 0.147573 $ 0.135981

7 Hari 8.84% $ 0.013041 $ 0.144782 $ 0.116056

30 Days 28.01% $ 0.041329 $ 0.144782 $ 0.116056 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, THORChain Yield telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005832 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 4.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, THORChain Yield trading pada harga tertinggi $0.144782 dan terendah $0.116056 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 8.84% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TCY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, THORChain Yield telah mengalami perubahan 28.01% , mencerminkan sekitar $0.041329 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TCY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga THORChain Yield (TCY )? Modul Prediksi Harga THORChain Yield adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TCY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap THORChain Yield pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TCY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga THORChain Yield. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TCY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TCY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan THORChain Yield.

Mengapa Prediksi Harga TCY Penting?

Prediksi Harga TCY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TCY sekarang? Menurut prediksi Anda, TCY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TCY bulan depan? Menurut alat prediksi harga THORChain Yield (TCY), prakiraan harga TCY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TCY pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 THORChain Yield (TCY) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, TCY diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga TCY di tahun 2028? THORChain Yield (TCY) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per TCY pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TCY di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, THORChain Yield (TCY) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga TCY di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, THORChain Yield (TCY) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 TCY pada tahun 2030? Harga 1 THORChain Yield (TCY) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, TCY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TCY untuk tahun 2040? THORChain Yield (TCY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TCY pada tahun 2040. Daftar Sekarang