Berapa harga live THORChain Yield?

THORChain Yield diperdagangkan pada Rp2435.5002445, menunjukkan pergerakan harga sebesar 3.26% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini TCY?

Volatilitas harga TCY dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk THORChain Yield?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp2293.97907285 (rendah) dan Rp2441.69147945 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan TCY?

Dalam 24 jam terakhir, TCY mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp5771.27690410, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp1486.9085790. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk THORChain Yield?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan TCY dengan token Yield-Bearing lainnya?

Dalam kategori Yield-Bearing, TCY menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.