Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) (USD)

Dapatkan prediksi harga WOM Protocol untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan WOM dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli WOM

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga WOM Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga WOM Protocol untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, WOM Protocol kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001759 pada tahun 2026. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, WOM Protocol kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001847 pada tahun 2027. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WOM diproyeksikan mencapai $ 0.001939 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WOM diproyeksikan mencapai $ 0.002036 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WOM pada tahun 2030 adalah $ 0.002138 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga WOM Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003483. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga WOM Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005674. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.001759 0.00%

2027 $ 0.001847 5.00%

2028 $ 0.001939 10.25%

2029 $ 0.002036 15.76%

2030 $ 0.002138 21.55%

2031 $ 0.002245 27.63%

2032 $ 0.002357 34.01%

2033 $ 0.002475 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.002599 47.75%

2035 $ 0.002729 55.13%

2036 $ 0.002865 62.89%

2037 $ 0.003009 71.03%

2038 $ 0.003159 79.59%

2039 $ 0.003317 88.56%

2040 $ 0.003483 97.99%

2050 $ 0.005674 222.51% Prediksi Harga WOM Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.001759 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.001759 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.001761 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.001766 0.41% Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WOM pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.001759 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk WOM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001759 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk WOM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001761 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga WOM Protocol (WOM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WOM adalah $0.001766 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga WOM Protocol Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 416.98K$ 416.98K $ 416.98K Suplai Peredaran 237.00M 237.00M 237.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WOM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WOM adalah 237.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 416.98K. Lihat Harga WOM Live

Harga Lampau WOM Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live WOM Protocol, harga WOM Protocol saat ini adalah 0.001759USD. Suplai WOM Protocol(WOM) yang beredar adalah 237.00M WOM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $416,984 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -11.42% $ -0.000226 $ 0.002030 $ 0.001589

7 Hari 15.88% $ 0.000279 $ 0.002516 $ 0.000325

30 Days 49.28% $ 0.000866 $ 0.002516 $ 0.000325 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, WOM Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000226 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -11.42% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, WOM Protocol trading pada harga tertinggi $0.002516 dan terendah $0.000325 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 15.88% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WOM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, WOM Protocol telah mengalami perubahan 49.28% , mencerminkan sekitar $0.000866 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WOM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga WOM Protocol (WOM )? Modul Prediksi Harga WOM Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WOM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap WOM Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WOM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga WOM Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WOM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WOM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan WOM Protocol.

Mengapa Prediksi Harga WOM Penting?

Prediksi Harga WOM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WOM sekarang? Menurut prediksi Anda, WOM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WOM bulan depan? Menurut alat prediksi harga WOM Protocol (WOM), prakiraan harga WOM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WOM pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 WOM Protocol (WOM) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, WOM diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga WOM di tahun 2028? WOM Protocol (WOM) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per WOM pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WOM di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, WOM Protocol (WOM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga WOM di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, WOM Protocol (WOM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 WOM pada tahun 2030? Harga 1 WOM Protocol (WOM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WOM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WOM untuk tahun 2040? WOM Protocol (WOM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WOM pada tahun 2040. Daftar Sekarang