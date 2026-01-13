Berapa harga saat ini dari WOM Protocol?

WOM Protocol diperdagangkan pada Rp34.20409067520900000, mengalami pergerakan harga sebesar 7.95% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari WOM Protocol adalah Rp16014.366676780500000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.63768025576500000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WOM hari ini?

Market capitalization berada pada Rp8106356517.401100000, menempatkan aset ini di peringkat #4700 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar WOM Protocol?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WOM.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 237000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa WOM Protocol termasuk?

WOM Protocol merupakan bagian dari klasifikasi Media,Ethereum Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WOM?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WOM memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.