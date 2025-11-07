BursaDEX+
Harga live DramaBits hari ini adalah 0.000001433 USD. Lacak informasi harga aktual DRAMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DRAMA dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.000001433
+31.34%1D
Grafik Harga Live DramaBits (DRAMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:16 (UTC+8)

Informasi Harga DramaBits (DRAMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001091
Low 24 Jam
$ 0.00001808
High 24 Jam

$ 0.000001091
$ 0.00001808
--
--
-1.18%

+31.34%

-99.86%

-99.86%

Harga aktual DramaBits (DRAMA) adalah $ 0.000001433. Selama 24 jam terakhir, DRAMA diperdagangkan antara low $ 0.000001091 dan high $ 0.00001808, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDRAMA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DRAMA telah berubah sebesar -1.18% selama 1 jam terakhir, +31.34% selama 24 jam, dan -99.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DramaBits (DRAMA)

--
$ 125.14K
$ 429.90M
--
300,000,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar DramaBits saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 125.14K. Suplai beredar DRAMA adalah --, dan total suplainya sebesar 300000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 429.90M.

Riwayat Harga DramaBits (DRAMA) USD

Pantau perubahan harga DramaBits untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000034194+31.34%
30 Days$ -0.059998567-100.00%
60 Hari$ -0.059998567-100.00%
90 Hari$ -0.059998567-100.00%
Perubahan Harga DramaBits Hari Ini

Hari ini, DRAMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000034194 (+31.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DramaBits 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.059998567 (-100.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DramaBits 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DRAMA terlihat mengalami perubahan $ -0.059998567 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DramaBits 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.059998567 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DramaBits (DRAMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DramaBits sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DramaBits (DRAMA)

DramaBits adalah platform drama pendek terdesentralisasi terkemuka yang didukung oleh AI, NFT, dan Watch-to-Earn — di mana setiap tayangan, naskah, dan cerita menjadi aset on-chain. Didukung oleh BigBangDAO, platform ini memberdayakan kreator dan penonton untuk bersama-sama membangun ekonomi hiburan generasi mendatang.

DramaBits tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DramaBits Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DRAMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DramaBits di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DramaBits dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DramaBits (USD)

Berapa nilai DramaBits (DRAMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DramaBits (DRAMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DramaBits.

Cek prediksi harga DramaBits sekarang!

Tokenomi DramaBits (DRAMA)

Memahami tokenomi DramaBits (DRAMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DRAMA sekarang!

Cara membeli DramaBits (DRAMA)

Ingin mengetahui cara membeli DramaBits? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DramaBits di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DRAMA ke Mata Uang Lokal

1 DramaBits(DRAMA) ke VND
0.037709395
1 DramaBits(DRAMA) ke AUD
A$0.00000220682
1 DramaBits(DRAMA) ke GBP
0.00000108908
1 DramaBits(DRAMA) ke EUR
0.00000123238
1 DramaBits(DRAMA) ke USD
$0.000001433
1 DramaBits(DRAMA) ke MYR
RM0.00000597561
1 DramaBits(DRAMA) ke TRY
0.0000604726
1 DramaBits(DRAMA) ke JPY
¥0.000219249
1 DramaBits(DRAMA) ke ARS
ARS$0.00207981321
1 DramaBits(DRAMA) ke RUB
0.00011643125
1 DramaBits(DRAMA) ke INR
0.00012706411
1 DramaBits(DRAMA) ke IDR
Rp0.02388332378
1 DramaBits(DRAMA) ke PHP
0.00008457566
1 DramaBits(DRAMA) ke EGP
￡E.0.00006776657
1 DramaBits(DRAMA) ke BRL
R$0.00000766655
1 DramaBits(DRAMA) ke CAD
C$0.00000202053
1 DramaBits(DRAMA) ke BDT
0.00017484033
1 DramaBits(DRAMA) ke NGN
0.00206185772
1 DramaBits(DRAMA) ke COP
$0.00549041053
1 DramaBits(DRAMA) ke ZAR
R.0.00002489121
1 DramaBits(DRAMA) ke UAH
0.00006027198
1 DramaBits(DRAMA) ke TZS
T.Sh.0.003520881
1 DramaBits(DRAMA) ke VES
Bs0.000325291
1 DramaBits(DRAMA) ke CLP
$0.001351319
1 DramaBits(DRAMA) ke PKR
Rs0.00040502312
1 DramaBits(DRAMA) ke KZT
0.00075380099
1 DramaBits(DRAMA) ke THB
฿0.00004640054
1 DramaBits(DRAMA) ke TWD
NT$0.00004439434
1 DramaBits(DRAMA) ke AED
د.إ0.00000525911
1 DramaBits(DRAMA) ke CHF
Fr0.0000011464
1 DramaBits(DRAMA) ke HKD
HK$0.00001113441
1 DramaBits(DRAMA) ke AMD
֏0.0005479792
1 DramaBits(DRAMA) ke MAD
.د.م0.0000133269
1 DramaBits(DRAMA) ke MXN
$0.00002662514
1 DramaBits(DRAMA) ke SAR
ريال0.00000537375
1 DramaBits(DRAMA) ke ETB
Br0.00022052437
1 DramaBits(DRAMA) ke KES
KSh0.00018505762
1 DramaBits(DRAMA) ke JOD
د.أ0.000001015997
1 DramaBits(DRAMA) ke PLN
0.00000527344
1 DramaBits(DRAMA) ke RON
лв0.0000063052
1 DramaBits(DRAMA) ke SEK
kr0.00001371381
1 DramaBits(DRAMA) ke BGN
лв0.00000242177
1 DramaBits(DRAMA) ke HUF
Ft0.00047973974
1 DramaBits(DRAMA) ke CZK
0.00003022197
1 DramaBits(DRAMA) ke KWD
د.ك0.000000438498
1 DramaBits(DRAMA) ke ILS
0.00000468591
1 DramaBits(DRAMA) ke BOB
Bs0.0000098877
1 DramaBits(DRAMA) ke AZN
0.0000024361
1 DramaBits(DRAMA) ke TJS
SM0.00001321226
1 DramaBits(DRAMA) ke GEL
0.00000388343
1 DramaBits(DRAMA) ke AOA
Kz0.00131347347
1 DramaBits(DRAMA) ke BHD
.د.ب0.000000540241
1 DramaBits(DRAMA) ke BMD
$0.000001433
1 DramaBits(DRAMA) ke DKK
kr0.00000927151
1 DramaBits(DRAMA) ke HNL
L0.00003774522
1 DramaBits(DRAMA) ke MUR
0.00006583202
1 DramaBits(DRAMA) ke NAD
$0.00002489121
1 DramaBits(DRAMA) ke NOK
kr0.00001460227
1 DramaBits(DRAMA) ke NZD
$0.00000253641
1 DramaBits(DRAMA) ke PAB
B/.0.000001433
1 DramaBits(DRAMA) ke PGK
K0.0000060186
1 DramaBits(DRAMA) ke QAR
ر.ق0.00000521612
1 DramaBits(DRAMA) ke RSD
дин.0.00014554981
1 DramaBits(DRAMA) ke UZS
soʻm0.01726505627
1 DramaBits(DRAMA) ke ALL
L0.00012015705
1 DramaBits(DRAMA) ke ANG
ƒ0.00000256507
1 DramaBits(DRAMA) ke AWG
ƒ0.0000025794
1 DramaBits(DRAMA) ke BBD
$0.000002866
1 DramaBits(DRAMA) ke BAM
KM0.00000242177
1 DramaBits(DRAMA) ke BIF
Fr0.004225917
1 DramaBits(DRAMA) ke BND
$0.0000018629
1 DramaBits(DRAMA) ke BSD
$0.000001433
1 DramaBits(DRAMA) ke JMD
$0.00022978155
1 DramaBits(DRAMA) ke KHR
0.00575501398
1 DramaBits(DRAMA) ke KMF
Fr0.00060186
1 DramaBits(DRAMA) ke LAK
0.03115217329
1 DramaBits(DRAMA) ke LKR
රු0.00043687871
1 DramaBits(DRAMA) ke MDL
L0.000024361
1 DramaBits(DRAMA) ke MGA
Ar0.0064549485
1 DramaBits(DRAMA) ke MOP
P0.000011464
1 DramaBits(DRAMA) ke MVR
0.0000220682
1 DramaBits(DRAMA) ke MWK
MK0.00248784563
1 DramaBits(DRAMA) ke MZN
MT0.00009164035
1 DramaBits(DRAMA) ke NPR
रु0.0002030561
1 DramaBits(DRAMA) ke PYG
0.010162836
1 DramaBits(DRAMA) ke RWF
Fr0.002079283
1 DramaBits(DRAMA) ke SBD
$0.00001179359
1 DramaBits(DRAMA) ke SCR
0.000020062
1 DramaBits(DRAMA) ke SRD
$0.0000551705
1 DramaBits(DRAMA) ke SVC
$0.00001252442
1 DramaBits(DRAMA) ke SZL
L0.00002487688
1 DramaBits(DRAMA) ke TMT
m0.0000050155
1 DramaBits(DRAMA) ke TND
د.ت0.000004240247
1 DramaBits(DRAMA) ke TTD
$0.00000970141
1 DramaBits(DRAMA) ke UGX
Sh0.005009768
1 DramaBits(DRAMA) ke XAF
Fr0.000813944
1 DramaBits(DRAMA) ke XCD
$0.0000038691
1 DramaBits(DRAMA) ke XOF
Fr0.000813944
1 DramaBits(DRAMA) ke XPF
Fr0.000147599
1 DramaBits(DRAMA) ke BWP
P0.00001927385
1 DramaBits(DRAMA) ke BZD
$0.00000288033
1 DramaBits(DRAMA) ke CVE
$0.00013733872
1 DramaBits(DRAMA) ke DJF
Fr0.000253641
1 DramaBits(DRAMA) ke DOP
$0.00009215623
1 DramaBits(DRAMA) ke DZD
د.ج0.00018697784
1 DramaBits(DRAMA) ke FJD
$0.00000326724
1 DramaBits(DRAMA) ke GNF
Fr0.012459935
1 DramaBits(DRAMA) ke GTQ
Q0.00001097678
1 DramaBits(DRAMA) ke GYD
$0.00029972628
1 DramaBits(DRAMA) ke ISK
kr0.000180558

Sumber Daya DramaBits

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DramaBits, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DramaBits
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DramaBits

Berapa nilai DramaBits (DRAMA) hari ini?
Harga live DRAMA dalam USD adalah 0.000001433 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DRAMA ke USD saat ini?
Harga DRAMA ke USD saat ini adalah $ 0.000001433. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DramaBits?
Kapitalisasi pasar DRAMA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DRAMA?
Suplai beredar DRAMA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DRAMA?
DRAMA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DRAMA?
DRAMA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DRAMA?
Volume perdagangan 24 jam live DRAMA adalah $ 125.14K USD.
Akankah harga DRAMA naik lebih tinggi tahun ini?
DRAMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DRAMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DramaBits (DRAMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

