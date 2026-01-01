Harga CharacterX Hari Ini

Harga live CharacterX (CAI) hari ini adalah $ 0.06433, dengan perubahan 5.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAI ke USD saat ini adalah $ 0.06433 per CAI.

CharacterX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CAI. Selama 24 jam terakhir, CAI diperdagangkan antara $ 0.056 (low) dan $ 0.0867 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CAI bergerak -2.54% dalam satu jam terakhir dan -67.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 59.82K.

Informasi Pasar CharacterX (CAI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 59.82K$ 59.82K $ 59.82K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar CharacterX saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.82K. Suplai beredar CAI adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.43M.