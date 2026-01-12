PA Daily News | Tether membekukan 182 juta USDT; Dubai melarang koin privasi dan memperketat regulasi stablecoin

Sorotan berita utama hari ini:

Binance Alpha mencatatkan CharacterX (CAI), dengan ambang airdrop 252 kredit.

Binance akan mencatatkan United Stables (U).

Vitalik: Ethereum sendiri harus lulus ujian "mudah ditarik".

CoinShares: Produk investasi aset digital mencatat arus keluar bersih $454 juta minggu lalu.

Nilai transaksi M&A di industri crypto diperkirakan mencapai rekor tertinggi $37 miliar pada 2025.

Tether telah membekukan $182 juta USDT di lima alamat dompet di Tron.

Berita regulasi

Korea Selatan mencabut larangan sembilan tahun terhadap cryptocurrency korporat, memungkinkan perusahaan terdaftar untuk berinvestasi dalam cryptocurrency.

Menurut Beincrypto, Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) telah menyelesaikan pedoman yang memungkinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk memperdagangkan cryptocurrency. Aturan baru ini mengakhiri larangan sembilan tahun dan memungkinkan korporasi yang memenuhi syarat untuk berinvestasi hingga 5% dari aset bersih mereka setiap tahun di 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di lima bursa utama Korea Selatan.

Dubai melarang privacy coin dan memperketat regulasi stablecoin

Otoritas Layanan Keuangan Dubai (DFSA) telah melarang perdagangan, promosi, dan aktivitas derivatif privacy coin di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC) sejak 12 Januari, dengan alasan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi. Regulasi baru juga mendefinisikan ulang stablecoin, hanya mengakui "token crypto yang didukung fiat" yang didukung oleh mata uang fiat dan aset berkualitas tinggi; stablecoin algoritmik seperti Ethena tidak dianggap sebagai stablecoin. Selain itu, DFSA telah mentransfer tanggung jawab penilaian kesesuaian token kepada lembaga berlisensi, mengalihkan fokus regulasinya ke penegakan kepatuhan.

India memperketat regulasi cryptocurrency untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menurut CoinDesk, Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah mengumumkan langkah-langkah verifikasi identitas yang lebih ketat untuk bursa cryptocurrency guna memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi baru mengharuskan bursa untuk memverifikasi keaslian dan tanda vital pengguna dengan mengharuskan mereka mengambil selfie berkedip dinamis, dan mencatat secara akurat koordinat geografis, tanggal, waktu, dan alamat IP pengguna. Selain menyediakan Akun Permanen (PAN), bursa harus mengumpulkan dokumen tambahan seperti paspor, SIM, kartu Aadhaar atau kartu identitas pemilih, serta nomor ponsel dan alamat email. Informasi ini akan diverifikasi menggunakan kata sandi satu kali (OTP).

Kepemilikan rekening bank pengguna diverifikasi melalui metode "verifikasi arus masuk jumlah kecil", sementara pelanggan berisiko tinggi, mereka yang terkait dengan surga pajak, yurisdiksi Financial Action Task Force (FATF), individu yang berpotensi terpapar, atau organisasi nirlaba tunduk pada uji tuntas yang ditingkatkan setiap enam bulan. Bursa dilarang mendukung ICO atau menggunakan alat seperti coin mixer untuk menyembunyikan jejak transaksi dan membuat cryptocurrency tidak dapat dilacak. Semua platform harus mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan, melaporkan transaksi mencurigakan, dan menyimpan data pengguna selama lima tahun. Panduan tersebut menyatakan bahwa penawaran koin awal (ICO) dan penawaran koin awal (ICO) tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat dan menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang "lebih tinggi dan lebih canggih".

Pembaruan Proyek

Binance Alpha akan mencatatkan CharacterX (CAI) pada pukul 16:00 hari ini, dengan ambang airdrop 252 poin.

Menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan mencatatkan CharacterX (CAI), dan perdagangan Alpha akan resmi dimulai pada 12 Januari 2026 pukul 16:00 (UTC+8). Pengguna dengan setidaknya 252 Binance Alpha Points dapat menerima airdrop 40 token CAI dengan basis siapa cepat dia dapat. Jika kolam hadiah tidak sepenuhnya didistribusikan, ambang poin akan secara otomatis berkurang 5 poin setiap 5 menit. Harap dicatat bahwa mengklaim airdrop akan mengonsumsi 15 Binance Alpha Points. Pengguna harus mengonfirmasi klaim mereka di halaman acara Alpha dalam 24 jam, jika tidak mereka akan dianggap telah melepaskan klaim mereka.

Pendiri OKX menanggapi permintaan untuk membuka blokir akun: Jual beli akun melanggar perjanjian platform, dan kami tidak akan mengalah di bawah tekanan publik.

Menanggapi postingan oleh pengguna @captain0bunny berjudul "40.000 USDT uang tabungan hidup saya berada dalam kontrol risiko, mendesak OKX untuk membuka blokirnya," pendiri OKX Star menyatakan: "Jika OKX mengabaikan informasi pendaftaran akun dan mentransfer kontrol akun ke orang lain hanya berdasarkan pernyataan pribadi atau ekspresi emosional di media sosial, itu akan menjadi kelalaian serius terkait keamanan aset pengguna dan tanggung jawab platform. Untuk melindungi keamanan aset pengguna platform dan memenuhi kewajiban hukumnya terkait anti pencucian uang dan anti penipuan, OKX mengharuskan semua pengguna untuk menggunakan platform dengan nama asli mereka. Jual beli akun jelas melanggar perjanjian layanan platform OKX. Mengenai situasi spesifik Anda, platform hanya dapat membuka blokir akun Anda jika kondisi berikut terpenuhi..." Pemrosesan lebih lanjut hanya akan dilanjutkan jika semua kondisi berikut terpenuhi: 1. Orang yang informasi identitasnya terdaftar di akun tersebut secara eksplisit tidak mengklaim kepemilikan akun atau asetnya; 2. Akun tidak tunduk pada pembekuan peradilan, penyelidikan penegak hukum, atau risiko kepatuhan apa pun; 3. Anda dapat memberikan bukti sumber dana yang wajar, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan regulasi. Perlu diklarifikasi bahwa: membangkitkan emosi dan menciptakan tekanan publik di media sosial tidak dapat mengubah hasil penilaian kepatuhan apa pun, juga tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Semua tindakan OKX dapat menahan pengawasan publik dan sah, patuh, dan transparan. Kami tidak takut akan ancaman apa pun dan tidak akan membuat konsesi ilegal di bawah bentuk perundungan siber atau paksaan publik apa pun.

Binance: Persyaratan partisipasi minimum untuk program Unitas (UP) Booster adalah 61 Alpha Points.

Menurut pengumuman Binance, acara Unitas (UP) Booster pertama akan diluncurkan pada 12 Januari pukul 18:00 (UTC+8), dengan airdrop awal 8 juta token UP. Pengguna harus memegang setidaknya 61 poin Alpha untuk berpartisipasi, dan partisipasi akan memotong 5 poin.

Binance akan menghapus beberapa pasangan perdagangan spot, termasuk ACT/FDUSD, pada 13 Januari.

Binance akan menghapus pasangan perdagangan spot berikut pada 13 Januari 2026 pukul 16:00 (waktu Beijing): ACT/FDUSD, AEVO/FDUSD, AR/FDUSD, DOGS/FDUSD, HEMI/FDUSD, HFT/BTC, IO/FDUSD, MEME/FDUSD, NFP/FDUSD, PENDLE/FDUSD, PHA/BTC, RARE/BTC, RAY/FDUSD, RED/FDUSD, SAND/FDUSD, SHELL/BTC, SXP/BTC, TURTLE/FDUSD, ZBT/FDUSD, dan ZK/FDUSD.

Binance akan menambahkan pasangan perdagangan spot INK/USD1, PEPE/USD1, dan USDC/MXN.

Menurut pengumuman resmi, Binance akan meluncurkan pasangan perdagangan spot LINK/USD1, PEPE/USD1 dan USDC/MXN pada 13 Januari 2026 pukul 16:00 (UTC+8), memberikan pengguna lebih banyak opsi perdagangan spot.

Selain itu, Binance akan meluncurkan layanan bot perdagangannya untuk pasangan perdagangan berikut pada pukul 16:00 (UTC+8) pada 13 Januari 2026 (Binance Spot akan menambahkan pasangan spot INK/USD1, PEPE/USD1, dan USDC/MXN): LINK/USD1, PEPE/USD1, dan USDC/MXN.

Binance akan mencatatkan United Stables (U) dan meluncurkan promosi U tanpa biaya.

Menurut pengumuman resmi, Binance akan mencatatkan United Stables (U) pada 13 Januari 2026 pukul 16:00 (UTC+8) dan membuka pasangan perdagangan spot untuk U/USDT dan U/USDC. Selain itu, promosi tanpa biaya akan diluncurkan secara bersamaan untuk pasangan perdagangan spot dan margin U/USDT dan U/USDC.

Saluran isi ulang U sekarang terbuka; biaya pencatatan U adalah 0 BNB; penarikan U diharapkan dibuka pada 14 Januari 2026 pukul 16:00 (UTC+8).

Vitalik: Ethereum sendiri harus lulus ujian "mudah ditarik".

Salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin menyatakan dalam artikel di platform X bahwa Ethereum sendiri harus lulus ujian "mudah diputuskan". Ethereum diposisikan sebagai habitat ideal untuk berbagai aplikasi tanpa kepercayaan atau kepercayaan minimal, baik di bidang keuangan, tata kelola, atau industri lainnya. Ini harus mendukung aplikasi yang lebih mirip "alat", daripada "layanan" yang menjadi benar-benar tidak dapat digunakan setelah penyedia berhenti memeliharanya. Bahkan jika beberapa aplikasi bergantung pada fungsi tertentu dari penyedia, Ethereum harus meminimalkan ketergantungan ini dan melindungi pengguna sejauh mungkin jika terjadi kegagalan ketergantungan. Namun, jika protokol yang mendasarinya juga bergantung pada pembaruan berkelanjutan dari "penyedia" (bahkan jika "penyedia" itu adalah proses kolaboratif yang melibatkan semua pengembang inti) untuk tetap dapat digunakan, maka membangun aplikasi ideal yang disebutkan di atas menjadi tidak mungkin. Blockchain Ethereum sendiri harus memiliki karakteristik yang kami harapkan dari aplikasinya. Oleh karena itu, Ethereum sendiri harus lulus ujian "mudah diputuskan".

Ini berarti Ethereum perlu mencapai tahap di mana kita dapat "memadatkannya saat diperlukan". Kita tidak perlu berhenti memodifikasi protokol, tetapi kita harus memastikan bahwa proposisi nilai Ethereum tidak lagi sangat bergantung pada fungsi apa pun yang belum dimasukkan ke dalam protokol. Ini secara khusus mencakup: ketahanan kuantum penuh, arsitektur yang dapat diskalakan untuk kinerja tinggi, arsitektur keadaan yang dapat bertahan selama beberapa dekade, model akun umum, mekanisme penetapan harga gas yang andal yang tahan terhadap serangan penolakan layanan, model ekonomi proof-of-stake empiris jangka panjang, dan model pembangunan blok yang tahan terhadap tekanan terpusat dan sensor. Idealnya, kita harus bekerja keras selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai tahap di mana hampir semua inovasi masa depan dapat diimplementasikan melalui optimasi sisi klien dan tercermin dalam protokol melalui perubahan parameter. Setiap tahun, kita harus mencapai setidaknya satu dari tujuan ini, idealnya beberapa. Melakukan hal yang benar sejak awal (daripada mengambil solusi sementara dan kompromi) berdasarkan pemahaman mendalam tentang apa yang benar akan memaksimalkan ketahanan teknis dan sosial Ethereum dalam jangka panjang.

Analisis & Opini

Caixin: Proyek blockchain dalang penipuan judi Asia Tenggara She Lunkai terkait dengan Fincy, aplikasi pembayaran berbasis BCB.

Caixin.com memperbarui laporannya pada 10 Januari, berjudul "Kehidupan Berdosa She Lunkai, Raja Penipuan Judi Asia Tenggara Yang Akhirnya Diekstradisi Kembali ke Tiongkok Setelah Banyak Putaran | Masa Lalu dan Masa Depan," yang mengungkapkan bahwa satu-satunya mitra proyek blockchain She Lunkai, "Asia Pacific New City," adalah perusahaan blockchain Singapura BCB Innovations Limited. Fincy, perangkat lunak pembayaran berbasis blockchain BCB, juga dipromosikan dalam Asia Pacific New City, dengan tujuan menciptakan versi Asia Tenggara dari WeChat. Fincy dan BCB berbagi perusahaan induk yang sama dan pemegang saham yang serupa, menawarkan transaksi pertukaran mata uang fiat dan cryptocurrency, serta game online. Orang dalam industri menunjukkan bahwa dengan menyediakan pertukaran mata uang fiat dan cryptocurrency serta game online, ini setara dengan memperkenalkan banyak peserta yang tidak terkait, memecah sejumlah besar uang menjadi jumlah yang lebih kecil, dan akhirnya menyatukannya ke dalam platform judi yang menyamar sebagai platform game, secara signifikan melemahkan pengawasan aliran dana.

Tampilan konten terkait cryptocurrency di YouTube telah turun ke level terendah sejak Januari 2021.

Jumlah tampilan konten terkait cryptocurrency di YouTube telah anjlok selama tiga bulan terakhir, mencapai level terendah sejak Januari 2021. Pada hari Minggu, Benjamin Cowen, pendiri ITC Crypto, membagikan data tampilan rata-rata 30 hari untuk beberapa saluran YouTube cryptocurrency, menyoroti penurunan ini. Mengenai penurunan serupa dalam keterlibatan di seluruh saluran cryptocurrency di platform X, ia menyatakan, "Jadi, ini bukan hanya masalah dengan platform X dan penyesuaian algoritmanya."

Data penting

CoinShares: Produk investasi aset digital mencatat arus keluar bersih $454 juta minggu lalu.

Produk investasi aset digital mencatat arus keluar bersih $454 juta minggu lalu, dengan arus keluar kumulatif $1,3 miliar selama empat hari terakhir, hampir mengimbangi arus masuk bersih $1,5 miliar di awal tahun. Ini terutama disebabkan oleh melemahnya ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve pada bulan Maret. Pasar AS mencatat arus keluar bersih $569 juta, sementara Jerman, Kanada, dan Swiss mencatat arus masuk masing-masing $58,9 juta, $24,5 juta, dan $21 juta. Bitcoin dan Ethereum mencatat arus keluar masing-masing $405 juta dan $116 juta; sementara Solana, XRP, dan Sui mencatat arus masuk masing-masing $32,8 juta, $45,8 juta, dan $7,6 juta.

Nilai transaksi M&A di industri crypto diperkirakan mencapai rekor tertinggi $37 miliar pada 2025.

Menurut data dari Architect Partners, kesepakatan M&A yang diungkapkan secara publik di industri crypto melonjak menjadi $37 miliar pada 2025, lebih dari tujuh kali angka tahun sebelumnya, jauh melebihi ekspektasi analis sekitar $30 miliar dan menetapkan rekor industri baru. Volume kesepakatan meningkat 74% secara tahunan menjadi 356 kesepakatan, dengan 39 kesepakatan melebihi $100 juta dan 17 melebihi $500 juta.

ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar bersih $681 juta minggu lalu, dengan ETF Bitcoin FBTC mengalami arus keluar bersih terbesar sebesar $481 juta.

ETF spot Bitcoin dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah BlackRock ETF IBIT, dengan arus masuk bersih mingguan $25,8604 juta. Total arus masuk bersih historis IBIT telah mencapai $62,41 miliar. ETF spot Bitcoin dengan arus keluar bersih terbesar minggu lalu adalah Fidelity ETF FBTC, dengan arus keluar bersih mingguan $481 juta. Total arus masuk bersih historis FBTC telah mencapai $11,72 miliar. Ini diikuti oleh Grayscale ETF GBTC, dengan arus keluar bersih mingguan $172 juta. Total arus keluar bersih historis GBTC telah mencapai $25,41 miliar.

Pihak lawan Strategy membuka posisi long baru di kPEPE, dan total ukuran posisinya sekali lagi melebihi $300 juta.

Data Hyperbot menunjukkan bahwa "pihak lawan Strategy" terus meningkatkan posisi long-nya pagi ini, dan total ukuran posisinya sekali lagi melebihi $300 juta. Selain itu, baru saja membuka posisi long baru di kPEPE, membawa posisi saat ini menjadi 336 juta ZEC (sekitar $2 juta). Paus ini juga memegang posisi long di BTC, ETH, SOL, XRP, dan ZEC, dengan total profit/loss sekitar $5,62 juta dalam sehari terakhir dan sekitar $14,1 juta dalam sebulan terakhir.

Alamat ini membuka posisinya Desember lalu dan saat ini memiliki total saldo akun sekitar $35,8 juta. Setelah membuka akun, terus meningkatkan posisi short-nya di cryptocurrency utama seperti BTC dan ETH, dan pernah menjadi penjual short BTC terbesar di blockchain, sebanding dengan pihak lawan Strategy, perusahaan publik yang secara konsisten membeli BTC. Minggu lalu, berubah dari sikap bearish menjadi bullish.

Tether telah membekukan $182 juta USDT di lima alamat dompet di Tron.

Menurut data Whale Alert, pada 11 Januari, Tether membekukan lebih dari $182 juta USDT di lima alamat dompet di blockchain Tron. Pembekuan ini semuanya terjadi pada hari yang sama, melibatkan dompet dengan saldo berkisar dari sekitar $12 juta hingga $50 juta. Tindakan terkoordinasi ini adalah salah satu pembatasan dompet satu hari terbesar yang baru-baru ini diungkapkan di blockchain Tron. Insiden daftar hitam dompet 11 Januari konsisten dengan kebijakan pembekuan dompet sukarela yang secara resmi diluncurkan oleh Tether pada Desember 2023, yang bertujuan untuk mematuhi Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS.