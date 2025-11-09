Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) /

Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wrapped Aave Plasma USDe untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WAPLAUSDE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped Aave Plasma USDe % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped Aave Plasma USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.999648 pada tahun 2025. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped Aave Plasma USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0496 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAPLAUSDE pada tahun 2027 adalah $ 1.1021 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAPLAUSDE pada tahun 2028 adalah $ 1.1572 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAPLAUSDE pada tahun 2029 adalah $ 1.2150 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAPLAUSDE pada tahun 2030 adalah $ 1.2758 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Aave Plasma USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0781. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Aave Plasma USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3851. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999648 0.00%

2040 $ 2.0781 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.999648 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.999784 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 1.0006 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 1.0037 0.41% Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WAPLAUSDE pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.999648 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk WAPLAUSDE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999784 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WAPLAUSDE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0006 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WAPLAUSDE adalah $1.0037 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wrapped Aave Plasma USDe Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 287.96K$ 287.96K $ 287.96K Suplai Peredaran 288.09K 288.09K 288.09K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WAPLAUSDE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WAPLAUSDE adalah 288.09K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 287.96K. Lihat Harga WAPLAUSDE Live

Harga Lampau Wrapped Aave Plasma USDe Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped Aave Plasma USDe, harga Wrapped Aave Plasma USDe saat ini adalah 0.999648USD. Suplai Wrapped Aave Plasma USDe(WAPLAUSDE) yang beredar adalah 288.09K WAPLAUSDE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $287,956 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 0.001328 $ 1.001 $ 0.998319

7 Hari -0.07% $ -0.000702 $ 1.0018 $ 0.997506

30 Days -0.34% $ -0.003418 $ 1.0018 $ 0.997506 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Aave Plasma USDe telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001328 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.13% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped Aave Plasma USDe trading pada harga tertinggi $1.0018 dan terendah $0.997506 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WAPLAUSDE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped Aave Plasma USDe telah mengalami perubahan -0.34% , mencerminkan sekitar $-0.003418 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WAPLAUSDE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE )? Modul Prediksi Harga Wrapped Aave Plasma USDe adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WAPLAUSDE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped Aave Plasma USDe pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WAPLAUSDE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped Aave Plasma USDe. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WAPLAUSDE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WAPLAUSDE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped Aave Plasma USDe.

Mengapa Prediksi Harga WAPLAUSDE Penting?

Prediksi Harga WAPLAUSDE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WAPLAUSDE sekarang? Menurut prediksi Anda, WAPLAUSDE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WAPLAUSDE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), prakiraan harga WAPLAUSDE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WAPLAUSDE pada tahun 2026? Harga 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WAPLAUSDE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga WAPLAUSDE pada tahun 2027? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WAPLAUSDE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga WAPLAUSDE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WAPLAUSDE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 WAPLAUSDE pada tahun 2030? Harga 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WAPLAUSDE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WAPLAUSDE untuk tahun 2040? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WAPLAUSDE pada tahun 2040.