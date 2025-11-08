Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped QUIL % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wrapped QUIL untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped QUIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023144 pada tahun 2025. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped QUIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024302 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUIL pada tahun 2027 adalah $ 0.025517 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUIL pada tahun 2028 adalah $ 0.026793 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUIL pada tahun 2029 adalah $ 0.028132 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUIL pada tahun 2030 adalah $ 0.029539 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped QUIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.048116. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped QUIL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078376. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023144 0.00%

2026 $ 0.024302 5.00%

2027 $ 0.025517 10.25%

2028 $ 0.026793 15.76%

2029 $ 0.028132 21.55%

2030 $ 0.029539 27.63%

2031 $ 0.031016 34.01%

2032 $ 0.032567 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.034195 47.75%

2034 $ 0.035905 55.13%

2035 $ 0.037700 62.89%

2036 $ 0.039585 71.03%

2037 $ 0.041564 79.59%

2038 $ 0.043643 88.56%

2039 $ 0.045825 97.99%

2040 $ 0.048116 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Wrapped QUIL Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.023144 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.023148 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.023167 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.023239 0.41% Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk QUIL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.023144 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk QUIL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023148 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk QUIL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023167 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk QUIL adalah $0.023239 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wrapped QUIL Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 20.88M$ 20.88M $ 20.88M Suplai Peredaran 902.29M 902.29M 902.29M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga QUIL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar QUIL adalah 902.29M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 20.88M. Lihat Harga QUIL Live

Harga Lampau Wrapped QUIL Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped QUIL, harga Wrapped QUIL saat ini adalah 0.023144USD. Suplai Wrapped QUIL(QUIL) yang beredar adalah 902.29M QUIL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $20,879,944 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.01% $ 0.001103 $ 0.025808 $ 0.021576

7 Hari -17.05% $ -0.003948 $ 0.029628 $ 0.021094

30 Days -20.62% $ -0.004773 $ 0.029628 $ 0.021094 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped QUIL telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001103 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped QUIL trading pada harga tertinggi $0.029628 dan terendah $0.021094 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -17.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut QUIL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped QUIL telah mengalami perubahan -20.62% , mencerminkan sekitar $-0.004773 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa QUIL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped QUIL (QUIL )? Modul Prediksi Harga Wrapped QUIL adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga QUIL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped QUIL pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan QUIL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped QUIL. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan QUIL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum QUIL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped QUIL.

Mengapa Prediksi Harga QUIL Penting?

Prediksi Harga QUIL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Mengapa Prediksi Harga QUIL Penting?

Prediksi Harga QUIL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.