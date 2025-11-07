BursaDEX+
Harga live Wrapped QUIL hari ini adalah 0.02209567 USD. Lacak informasi harga aktual QUIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QUIL

Info Harga QUIL

Penjelasan QUIL

Whitepaper QUIL

Situs Web Resmi QUIL

Tokenomi QUIL

Prakiraan Harga QUIL

Logo Wrapped QUIL

Harga Wrapped QUIL (QUIL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QUIL ke USD:

$0.02209567
-3.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wrapped QUIL (QUIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:58:25 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped QUIL (QUIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0211345
Low 24 Jam
$ 0.02311798
High 24 Jam

$ 0.0211345
$ 0.02311798
$ 0.451419
$ 0.01713112
+3.54%

-3.55%

-28.07%

-28.07%

Harga aktual Wrapped QUIL (QUIL) adalah $0.02209567. Selama 24 jam terakhir, QUIL diperdagangkan antara low $ 0.0211345 dan high $ 0.02311798, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQUIL adalah $ 0.451419, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01713112.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QUIL telah berubah sebesar +3.54% selama 1 jam terakhir, -3.55% selama 24 jam, dan -28.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped QUIL (QUIL)

$ 19.94M
--
$ 19.94M
902.29M
902,285,400.373132
Kapitalisasi Pasar Wrapped QUIL saat ini adalah $ 19.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUIL adalah 902.29M, dan total suplainya sebesar 902285400.373132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.94M.

Riwayat Harga Wrapped QUIL (QUIL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped QUIL ke USD adalah $ -0.00081529291899861.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped QUIL ke USD adalah $ -0.0062579931.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped QUIL ke USD adalah $ -0.0098265432.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped QUIL ke USD adalah $ -0.01698756318599488.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00081529291899861-3.55%
30 Days$ -0.0062579931-28.32%
60 Hari$ -0.0098265432-44.47%
90 Hari$ -0.01698756318599488-43.46%

Apa yang dimaksud dengan Wrapped QUIL (QUIL)

Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community.

What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think.

A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph.

Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped QUIL (QUIL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Wrapped QUIL (USD)

Berapa nilai Wrapped QUIL (QUIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped QUIL (QUIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped QUIL.

Cek prediksi harga Wrapped QUIL sekarang!

QUIL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wrapped QUIL (QUIL)

Memahami tokenomi Wrapped QUIL (QUIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QUIL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wrapped QUIL (QUIL)

Berapa nilai Wrapped QUIL (QUIL) hari ini?
Harga live QUIL dalam USD adalah 0.02209567 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QUIL ke USD saat ini?
Harga QUIL ke USD saat ini adalah $ 0.02209567. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped QUIL?
Kapitalisasi pasar QUIL adalah $ 19.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QUIL?
Suplai beredar QUIL adalah 902.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QUIL?
QUIL mencapai harga ATH sebesar 0.451419 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QUIL?
QUIL mencapai harga ATL 0.01713112 USD.
Berapa volume perdagangan QUIL?
Volume perdagangan 24 jam live QUIL adalah -- USD.
Akankah harga QUIL naik lebih tinggi tahun ini?
QUIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wrapped QUIL (QUIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

