Tabel Konversi Arena-Z ke Hong Kong Dollar
Tabel Konversi A2Z ke HKD
- 1 A2Z0.01 HKD
- 2 A2Z0.02 HKD
- 3 A2Z0.04 HKD
- 4 A2Z0.05 HKD
- 5 A2Z0.06 HKD
- 6 A2Z0.07 HKD
- 7 A2Z0.08 HKD
- 8 A2Z0.09 HKD
- 9 A2Z0.11 HKD
- 10 A2Z0.12 HKD
- 50 A2Z0.59 HKD
- 100 A2Z1.17 HKD
- 1,000 A2Z11.71 HKD
- 5,000 A2Z58.57 HKD
- 10,000 A2Z117.15 HKD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Arena-Z ke Hong Kong Dollar (A2Z ke HKD) di berbagai rentang nilai, dari 1 A2Z hingga 10,000 A2Z. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah A2Z yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar HKD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah A2Z ke HKD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi HKD ke A2Z
- 1 HKD85.36 A2Z
- 2 HKD170.7 A2Z
- 3 HKD256.08 A2Z
- 4 HKD341.4 A2Z
- 5 HKD426.8 A2Z
- 6 HKD512.1 A2Z
- 7 HKD597.5 A2Z
- 8 HKD682.9 A2Z
- 9 HKD768.2 A2Z
- 10 HKD853.6 A2Z
- 50 HKD4,268 A2Z
- 100 HKD8,536 A2Z
- 1,000 HKD85,362 A2Z
- 5,000 HKD426,813 A2Z
- 10,000 HKD853,627 A2Z
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hong Kong Dollar ke Arena-Z (HKD ke A2Z) di berbagai rentang jumlah, dari 1 HKD hingga 10,000 HKD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Arena-Z yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah HKD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Arena-Z (A2Z) saat ini diperdagangkan seharga HK$ 0.01 HKD , yang mencerminkan perubahan 0.33% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai HK$507.40K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar HK$88.71M HKD.
58.91B HKD
Suplai Peredaran
507.40K
Volume Trading 24 Jam
88.71M HKD
Kapitalisasi Pasar
0.33%
Perubahan Harga (1 Hari)
HK$ 0.001582
High 24 Jam
HK$ 0.001481
Low 24 Jam
Grafik tren A2Z ke HKD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Arena-Z terhadap HKD.
Ringkasan Konversi A2Z ke HKD
Per | 1 A2Z = 0.01 HKD | 1 HKD = 85.36 A2Z
Kurs untuk 1 A2Z ke HKD hari ini adalah 0.01 HKD.
Pembelian 5 A2Z akan dikenai biaya 0.06 HKD, sedangkan 10 A2Z memiliki nilai 0.12 HKD.
1 HKD dapat di-trade dengan 85.36 A2Z.
50 HKD dapat dikonversi ke 4,268 A2Z, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 A2Z ke HKD telah berubah sebesar -13.05% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.33%, sehingga mencapai high senilai 0.012305894321135772 HKD dan low senilai 0.011520246200759846 HKD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 A2Z adalah 0.031130334433113378 HKD yang menunjukkan perubahan -62.37% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, A2Z telah berubah sebesar -0.03786668366326734 HKD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -76.38% pada nilainya.
Semua Tentang Arena-Z (A2Z)
Setelah menghitung harga Arena-Z (A2Z), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Arena-Z. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan A2Z. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Arena-Z, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga A2Z ke HKD
Dalam 24 jam terakhir, Arena-Z (A2Z) telah berfluktuasi antara 0.011520246200759846 HKD dan 0.012305894321135772 HKD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.011076860627874423 HKD dan high 0.013838297090581882 HKD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas A2Z ke HKD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Low
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Rata-rata
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Volatilitas
|+6.42%
|+20.51%
|+65.04%
|+83.63%
|Perubahan
|-4.26%
|-13.05%
|-62.39%
|-77.16%
Prakiraan Harga Arena-Z dalam HKD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Arena-Z dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan A2Z ke HKD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga A2Z untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Arena-Z dapat mencapai sekitar HK$0.01HKD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga A2Z untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, A2Z mungkin naik menjadi sekitar HK$0.01 HKD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Arena-Z kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan A2Z yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot A2Z, yang mencakup pasar tempat Arena-Z dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual A2Z pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures A2Z dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Arena-Z untuk perdagangan strategis.
A2Z dan HKD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Arena-Z (A2Z) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Arena-Z
- Harga Saat Ini (USD): $0.001506
- Perubahan 7 Hari: -13.05%
- Tren 30 Hari: -62.37%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk A2Z, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HKD, harga USD A2Z tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Hong Kong Dollar (HKD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HKD/USD): 0.12853057421034028
- Perubahan 7 Hari: -0.10%
- Tren 30 Hari: -0.10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HKD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah A2Z yang sama.
- HKD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Apa yang Memengaruhi Kurs A2Z ke HKD?
Kurs antara Arena-Z (A2Z) dan Hong Kong Dollar (HKD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam A2Z, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs A2Z ke HKD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HKD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HKD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HKD. Ketika HKD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti A2Z, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Arena-Z, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap A2Z dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HKD.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs A2Z ke HKD dihitung?
Perhitungan kurs A2Z ke HKD didasarkan pada nilai A2Z saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke HKD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs A2Z ke HKD begitu sering berubah?
Kurs A2Z ke HKD sangat sering berubah karena Arena-Z dan Hong Kong Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs A2Z ke HKD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs A2Z ke HKD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs A2Z ke HKD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan A2Z ke HKD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi A2Z ke HKD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren A2Z terhadap HKD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga A2Z terhadap HKD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar A2Z ke HKD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan HKD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun A2Z tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs A2Z ke HKD?
Halving Arena-Z, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs A2Z ke HKD.
Bisakah saya membandingkan kurs A2Z ke HKD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs A2Z keHKD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs A2Z ke HKD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Arena-Z, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi A2Z ke HKD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas HKD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target A2Z ke HKD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Arena-Z dan Hong Kong Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Arena-Z dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan A2Z ke HKD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan HKD Anda ke A2Z dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah A2Z ke HKD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga A2Z dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar A2Z ke HKD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs A2Z ke HKD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai HKD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs A2Z ke HKD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.