BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Arena-Z hari ini adalah 0.003613 USD. Lacak informasi harga aktual A2Z ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A2Z dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Arena-Z hari ini adalah 0.003613 USD. Lacak informasi harga aktual A2Z ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A2Z dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang A2Z

Info Harga A2Z

Penjelasan A2Z

Whitepaper A2Z

Situs Web Resmi A2Z

Tokenomi A2Z

Prakiraan Harga A2Z

Riwayat A2Z

Panduan Membeli A2Z

Konverter A2Z ke Mata Uang Fiat

Spot A2Z

Futures USDT-M A2Z

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arena-Z

Harga Arena-Z(A2Z)

Harga Live 1 A2Z ke USD:

$0.003614
$0.003614$0.003614
+1.28%1D
USD
Grafik Harga Live Arena-Z (A2Z)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:37 (UTC+8)

Informasi Harga Arena-Z (A2Z) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003542
$ 0.003542$ 0.003542
Low 24 Jam
$ 0.003733
$ 0.003733$ 0.003733
High 24 Jam

$ 0.003542
$ 0.003542$ 0.003542

$ 0.003733
$ 0.003733$ 0.003733

$ 0.011334315479668481
$ 0.011334315479668481$ 0.011334315479668481

$ 0.001493343055757559
$ 0.001493343055757559$ 0.001493343055757559

-0.80%

+1.28%

-5.37%

-5.37%

Harga aktual Arena-Z (A2Z) adalah $ 0.003613. Selama 24 jam terakhir, A2Z diperdagangkan antara low $ 0.003542 dan high $ 0.003733, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highA2Z adalah $ 0.011334315479668481, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001493343055757559.

Dalam hal kinerja jangka pendek, A2Z telah berubah sebesar -0.80% selama 1 jam terakhir, +1.28% selama 24 jam, dan -5.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arena-Z (A2Z)

No.686

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

$ 72.94K
$ 72.94K$ 72.94K

$ 36.13M
$ 36.13M$ 36.13M

7.25B
7.25B 7.25B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,200,173,661.18499
9,200,173,661.18499 9,200,173,661.18499

72.47%

ETH

Kapitalisasi Pasar Arena-Z saat ini adalah $ 26.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 72.94K. Suplai beredar A2Z adalah 7.25B, dan total suplainya sebesar 9200173661.18499. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.13M.

Riwayat Harga Arena-Z (A2Z) USD

Pantau perubahan harga Arena-Z untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004567+1.28%
30 Days$ -0.001791-33.15%
60 Hari$ -0.002398-39.90%
90 Hari$ -0.003717-50.71%
Perubahan Harga Arena-Z Hari Ini

Hari ini, A2Z tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00004567 (+1.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arena-Z 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001791 (-33.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arena-Z 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, A2Z terlihat mengalami perubahan $ -0.002398 (-39.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arena-Z 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003717 (-50.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arena-Z (A2Z)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arena-Z sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arena-Z (A2Z)

Arena-Z tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arena-Z Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa A2Z ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arena-Z di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arena-Z dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arena-Z (USD)

Berapa nilai Arena-Z (A2Z) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arena-Z (A2Z) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arena-Z.

Cek prediksi harga Arena-Z sekarang!

Tokenomi Arena-Z (A2Z)

Memahami tokenomi Arena-Z (A2Z) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token A2Z sekarang!

Cara membeli Arena-Z (A2Z)

Ingin mengetahui cara membeli Arena-Z? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arena-Z di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

A2Z ke Mata Uang Lokal

1 Arena-Z(A2Z) ke VND
95.076095
1 Arena-Z(A2Z) ke AUD
A$0.00556402
1 Arena-Z(A2Z) ke GBP
0.00274588
1 Arena-Z(A2Z) ke EUR
0.00310718
1 Arena-Z(A2Z) ke USD
$0.003613
1 Arena-Z(A2Z) ke MYR
RM0.01510234
1 Arena-Z(A2Z) ke TRY
0.15225182
1 Arena-Z(A2Z) ke JPY
¥0.552789
1 Arena-Z(A2Z) ke ARS
ARS$5.24379981
1 Arena-Z(A2Z) ke RUB
0.29355625
1 Arena-Z(A2Z) ke INR
0.32036471
1 Arena-Z(A2Z) ke IDR
Rp60.21664258
1 Arena-Z(A2Z) ke PHP
0.21323926
1 Arena-Z(A2Z) ke EGP
￡E.0.17085877
1 Arena-Z(A2Z) ke BRL
R$0.01932955
1 Arena-Z(A2Z) ke CAD
C$0.00509433
1 Arena-Z(A2Z) ke BDT
0.44082213
1 Arena-Z(A2Z) ke NGN
5.19852892
1 Arena-Z(A2Z) ke COP
$13.84288433
1 Arena-Z(A2Z) ke ZAR
R.0.06279394
1 Arena-Z(A2Z) ke UAH
0.15196278
1 Arena-Z(A2Z) ke TZS
T.Sh.8.877141
1 Arena-Z(A2Z) ke VES
Bs0.820151
1 Arena-Z(A2Z) ke CLP
$3.407059
1 Arena-Z(A2Z) ke PKR
Rs1.02117832
1 Arena-Z(A2Z) ke KZT
1.90054639
1 Arena-Z(A2Z) ke THB
฿0.1170612
1 Arena-Z(A2Z) ke TWD
NT$0.11196687
1 Arena-Z(A2Z) ke AED
د.إ0.01325971
1 Arena-Z(A2Z) ke CHF
Fr0.0028904
1 Arena-Z(A2Z) ke HKD
HK$0.02807301
1 Arena-Z(A2Z) ke AMD
֏1.3816112
1 Arena-Z(A2Z) ke MAD
.د.م0.0336009
1 Arena-Z(A2Z) ke MXN
$0.06712954
1 Arena-Z(A2Z) ke SAR
ريال0.01354875
1 Arena-Z(A2Z) ke ETB
Br0.55600457
1 Arena-Z(A2Z) ke KES
KSh0.46665508
1 Arena-Z(A2Z) ke JOD
د.أ0.002561617
1 Arena-Z(A2Z) ke PLN
0.01329584
1 Arena-Z(A2Z) ke RON
лв0.0158972
1 Arena-Z(A2Z) ke SEK
kr0.03457641
1 Arena-Z(A2Z) ke BGN
лв0.00610597
1 Arena-Z(A2Z) ke HUF
Ft1.20753686
1 Arena-Z(A2Z) ke CZK
0.07612591
1 Arena-Z(A2Z) ke KWD
د.ك0.001105578
1 Arena-Z(A2Z) ke ILS
0.01181451
1 Arena-Z(A2Z) ke BOB
Bs0.0249297
1 Arena-Z(A2Z) ke AZN
0.0061421
1 Arena-Z(A2Z) ke TJS
SM0.03331186
1 Arena-Z(A2Z) ke GEL
0.00979123
1 Arena-Z(A2Z) ke AOA
Kz3.31163967
1 Arena-Z(A2Z) ke BHD
.د.ب0.001358488
1 Arena-Z(A2Z) ke BMD
$0.003613
1 Arena-Z(A2Z) ke DKK
kr0.02333998
1 Arena-Z(A2Z) ke HNL
L0.09516642
1 Arena-Z(A2Z) ke MUR
0.166198
1 Arena-Z(A2Z) ke NAD
$0.06275781
1 Arena-Z(A2Z) ke NOK
kr0.0368526
1 Arena-Z(A2Z) ke NZD
$0.00639501
1 Arena-Z(A2Z) ke PAB
B/.0.003613
1 Arena-Z(A2Z) ke PGK
K0.0151746
1 Arena-Z(A2Z) ke QAR
ر.ق0.01315132
1 Arena-Z(A2Z) ke RSD
дин.0.3667195
1 Arena-Z(A2Z) ke UZS
soʻm43.53011047
1 Arena-Z(A2Z) ke ALL
L0.30295005
1 Arena-Z(A2Z) ke ANG
ƒ0.00646727
1 Arena-Z(A2Z) ke AWG
ƒ0.0065034
1 Arena-Z(A2Z) ke BBD
$0.007226
1 Arena-Z(A2Z) ke BAM
KM0.00610597
1 Arena-Z(A2Z) ke BIF
Fr10.654737
1 Arena-Z(A2Z) ke BND
$0.0046969
1 Arena-Z(A2Z) ke BSD
$0.003613
1 Arena-Z(A2Z) ke JMD
$0.57934455
1 Arena-Z(A2Z) ke KHR
14.51002478
1 Arena-Z(A2Z) ke KMF
Fr1.51746
1 Arena-Z(A2Z) ke LAK
78.54347669
1 Arena-Z(A2Z) ke LKR
රු1.10149531
1 Arena-Z(A2Z) ke MDL
L0.06181843
1 Arena-Z(A2Z) ke MGA
Ar16.2747585
1 Arena-Z(A2Z) ke MOP
P0.028904
1 Arena-Z(A2Z) ke MVR
0.0556402
1 Arena-Z(A2Z) ke MWK
MK6.27256543
1 Arena-Z(A2Z) ke MZN
MT0.23105135
1 Arena-Z(A2Z) ke NPR
रु0.5119621
1 Arena-Z(A2Z) ke PYG
25.623396
1 Arena-Z(A2Z) ke RWF
Fr5.242463
1 Arena-Z(A2Z) ke SBD
$0.02973499
1 Arena-Z(A2Z) ke SCR
0.05437565
1 Arena-Z(A2Z) ke SRD
$0.1391005
1 Arena-Z(A2Z) ke SVC
$0.03157762
1 Arena-Z(A2Z) ke SZL
L0.06272168
1 Arena-Z(A2Z) ke TMT
m0.0126455
1 Arena-Z(A2Z) ke TND
د.ت0.010690867
1 Arena-Z(A2Z) ke TTD
$0.02446001
1 Arena-Z(A2Z) ke UGX
Sh12.631048
1 Arena-Z(A2Z) ke XAF
Fr2.052184
1 Arena-Z(A2Z) ke XCD
$0.0097551
1 Arena-Z(A2Z) ke XOF
Fr2.052184
1 Arena-Z(A2Z) ke XPF
Fr0.372139
1 Arena-Z(A2Z) ke BWP
P0.04859485
1 Arena-Z(A2Z) ke BZD
$0.00726213
1 Arena-Z(A2Z) ke CVE
$0.34626992
1 Arena-Z(A2Z) ke DJF
Fr0.639501
1 Arena-Z(A2Z) ke DOP
$0.23235203
1 Arena-Z(A2Z) ke DZD
د.ج0.47171328
1 Arena-Z(A2Z) ke FJD
$0.00823764
1 Arena-Z(A2Z) ke GNF
Fr31.415035
1 Arena-Z(A2Z) ke GTQ
Q0.02767558
1 Arena-Z(A2Z) ke GYD
$0.75569508
1 Arena-Z(A2Z) ke ISK
kr0.455238

Sumber Daya Arena-Z

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arena-Z, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Arena-Z
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arena-Z

Berapa nilai Arena-Z (A2Z) hari ini?
Harga live A2Z dalam USD adalah 0.003613 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga A2Z ke USD saat ini?
Harga A2Z ke USD saat ini adalah $ 0.003613. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arena-Z?
Kapitalisasi pasar A2Z adalah $ 26.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar A2Z?
Suplai beredar A2Z adalah 7.25B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) A2Z?
A2Z mencapai harga ATH sebesar 0.011334315479668481 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) A2Z?
A2Z mencapai harga ATL 0.001493343055757559 USD.
Berapa volume perdagangan A2Z?
Volume perdagangan 24 jam live A2Z adalah $ 72.94K USD.
Akankah harga A2Z naik lebih tinggi tahun ini?
A2Z mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga A2Z untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arena-Z (A2Z)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator A2Z ke USD

Jumlah

A2Z
A2Z
USD
USD

1 A2Z = 0.003613 USD

Perdagangkan A2Z

A2Z/USDT
$0.003614
$0.003614$0.003614
+1.31%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,257.51
$101,257.51$101,257.51

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.48
$3,306.48$3,306.48

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.79
$154.79$154.79

-0.72%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0834
$1.0834$1.0834

+26.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,257.51
$101,257.51$101,257.51

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.48
$3,306.48$3,306.48

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.79
$154.79$154.79

-0.72%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2073
$2.2073$2.2073

-1.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0061
$1.0061$1.0061

-0.98%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0404
$0.0404$0.0404

-19.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003926
$0.0003926$0.0003926

+161.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.943
$3.943$3.943

+294.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007859
$0.007859$0.007859

+268.27%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002031
$0.002031$0.002031

+86.67%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002238
$0.0000002238$0.0000002238

+49.20%