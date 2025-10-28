Zheng Zhigang, pendiri merek aset digital A2Z, telah berinvestasi di penyedia likuiditas global CBCX.

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut hk01, Zheng Zhigang, pendiri A2Z, sebuah merek aset digital di bawah Organisasi Kerja Sama Shanghai (Almad Group), secara resmi telah menjadi pemegang saham CBCX, penyedia likuiditas multi-aset yang berkantor pusat di London, Inggris. Kedua belah pihak akan mendorong peserta dan investor dalam rantai industri emas untuk memperluas eksposur risiko mereka di bidang emas dan valuta asing, alat lindung nilai keuangan dan bisnis platform perdagangan investasi, serta bersama-sama memperluas komoditas, investasi saham dan bisnis pialang. CBCX juga akan segera meluncurkan Indeks Aset Digital, menyediakan produk investasi dan lindung nilai mata uang digital yang beragam untuk institusi keuangan, family office, dan investor individu. Kedua belah pihak juga akan bersama-sama mengeksplorasi peluncuran aset digital emas dan produk keuangan yang ditokenisasi. PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut hk01, Zheng Zhigang, pendiri A2Z, sebuah merek aset digital di bawah Organisasi Kerja Sama Shanghai (Almad Group), secara resmi telah menjadi pemegang saham CBCX, penyedia likuiditas multi-aset yang berkantor pusat di London, Inggris. Kedua belah pihak akan mendorong peserta dan investor dalam rantai industri emas untuk memperluas eksposur risiko mereka di bidang emas dan valuta asing, alat lindung nilai keuangan dan bisnis platform perdagangan investasi, serta bersama-sama memperluas komoditas, investasi saham dan bisnis pialang. CBCX juga akan segera meluncurkan Indeks Aset Digital, menyediakan produk investasi dan lindung nilai mata uang digital yang beragam untuk institusi keuangan, family office, dan investor individu. Kedua belah pihak juga akan bersama-sama mengeksplorasi peluncuran aset digital emas dan produk keuangan yang ditokenisasi.