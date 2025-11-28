Tabel Konversi AdEx ke Barbadian Dollar
Tabel Konversi ADX ke BBD
- 1 ADX0.22 BBD
- 2 ADX0.44 BBD
- 3 ADX0.66 BBD
- 4 ADX0.88 BBD
- 5 ADX1.11 BBD
- 6 ADX1.33 BBD
- 7 ADX1.55 BBD
- 8 ADX1.77 BBD
- 9 ADX1.99 BBD
- 10 ADX2.21 BBD
- 50 ADX11.05 BBD
- 100 ADX22.10 BBD
- 1,000 ADX221.05 BBD
- 5,000 ADX1,105.24 BBD
- 10,000 ADX2,210.48 BBD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AdEx ke Barbadian Dollar (ADX ke BBD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ADX hingga 10,000 ADX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ADX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BBD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ADX ke BBD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BBD ke ADX
- 1 BBD4.523 ADX
- 2 BBD9.0478 ADX
- 3 BBD13.57 ADX
- 4 BBD18.095 ADX
- 5 BBD22.61 ADX
- 6 BBD27.14 ADX
- 7 BBD31.66 ADX
- 8 BBD36.19 ADX
- 9 BBD40.71 ADX
- 10 BBD45.23 ADX
- 50 BBD226.1 ADX
- 100 BBD452.3 ADX
- 1,000 BBD4,523 ADX
- 5,000 BBD22,619 ADX
- 10,000 BBD45,239 ADX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Barbadian Dollar ke AdEx (BBD ke ADX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BBD hingga 10,000 BBD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AdEx yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BBD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AdEx (ADX) saat ini diperdagangkan seharga Bds$ 0.22 BBD , yang mencerminkan perubahan -2.39% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Bds$3.35K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Bds$32.69M BBD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AdEx Harga khusus dari kami.
296.94M BBD
Suplai Peredaran
3.35K
Volume Trading 24 Jam
32.69M BBD
Kapitalisasi Pasar
-2.39%
Perubahan Harga (1 Hari)
Bds$ 0.1138
High 24 Jam
Bds$ 0.1101
Low 24 Jam
Grafik tren ADX ke BBD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AdEx terhadap BBD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AdEx saat ini.
Ringkasan Konversi ADX ke BBD
Per | 1 ADX = 0.22 BBD | 1 BBD = 4.523 ADX
Kurs untuk 1 ADX ke BBD hari ini adalah 0.22 BBD.
Pembelian 5 ADX akan dikenai biaya 1.11 BBD, sedangkan 10 ADX memiliki nilai 2.21 BBD.
1 BBD dapat di-trade dengan 4.523 ADX.
50 BBD dapat dikonversi ke 226.1 ADX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ADX ke BBD telah berubah sebesar +2.03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.39%, sehingga mencapai high senilai 0.22847631221696843 BBD dan low senilai 0.2210478205192287 BBD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ADX adalah 0.24654561634660568 BBD yang menunjukkan perubahan -10.35% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ADX telah berubah sebesar -0.056617152939529965 BBD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -20.40% pada nilainya.
Semua Tentang AdEx (ADX)
Setelah menghitung harga AdEx (ADX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AdEx langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ADX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AdEx, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ADX ke BBD
Dalam 24 jam terakhir, AdEx (ADX) telah berfluktuasi antara 0.2210478205192287 BBD dan 0.22847631221696843 BBD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.2156270292803375 BBD dan high 0.230484012675817 BBD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ADX ke BBD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Bds$ 0.22
|Bds$ 0.22
|Bds$ 0.36
|Bds$ 0.36
|Low
|Bds$ 0.22
|Bds$ 0.2
|Bds$ 0.2
|Bds$ 0.16
|Rata-rata
|Bds$ 0.22
|Bds$ 0.22
|Bds$ 0.24
|Bds$ 0.22
|Volatilitas
|+2.83%
|+6.86%
|+66.29%
|+71.77%
|Perubahan
|-2.73%
|+2.04%
|-10.34%
|-19.69%
Prakiraan Harga AdEx dalam BBD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AdEx dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ADX ke BBD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ADX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AdEx dapat mencapai sekitar Bds$0.23BBD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ADX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ADX mungkin naik menjadi sekitar Bds$0.28 BBD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AdEx kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ADX yang Tersedia di MEXC
ADX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ADX, yang mencakup pasar tempat AdEx dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ADX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ADX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AdEx untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AdEx
Ingin menambahkan AdEx ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli AdEx › atau Mulai sekarang ›
ADX dan BBD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AdEx (ADX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AdEx
- Harga Saat Ini (USD): $0.1101
- Perubahan 7 Hari: +2.03%
- Tren 30 Hari: -10.35%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ADX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BBD, harga USD ADX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ADX] [ADX ke USD]
Barbadian Dollar (BBD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BBD/USD): 0.497917956066707
- Perubahan 7 Hari: +0.38%
- Tren 30 Hari: +0.38%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BBD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ADX yang sama.
- BBD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ADX dengan BBD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ADX ke BBD?
Kurs antara AdEx (ADX) dan Barbadian Dollar (BBD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ADX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ADX ke BBD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BBD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BBD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BBD. Ketika BBD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ADX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AdEx, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ADX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BBD.
Konversikan ADX ke BBD Seketika
Gunakan konverter ADX ke BBD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ADX ke BBD?
Masukkan Jumlah ADX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ADX yang ingin Anda konversi ke BBD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ADX ke BBD Secara Live
Lihat kurs ADX ke BBD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ADX dan BBD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ADX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ADX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ADX ke BBD dihitung?
Perhitungan kurs ADX ke BBD didasarkan pada nilai ADX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BBD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ADX ke BBD begitu sering berubah?
Kurs ADX ke BBD sangat sering berubah karena AdEx dan Barbadian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ADX ke BBD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ADX ke BBD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ADX ke BBD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ADX ke BBD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ADX ke BBD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ADX terhadap BBD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ADX terhadap BBD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ADX ke BBD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BBD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ADX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ADX ke BBD?
Halving AdEx, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ADX ke BBD.
Bisakah saya membandingkan kurs ADX ke BBD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ADX keBBD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ADX ke BBD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AdEx, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ADX ke BBD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BBD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ADX ke BBD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AdEx dan Barbadian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AdEx dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ADX ke BBD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BBD Anda ke ADX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ADX ke BBD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ADX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ADX ke BBD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ADX ke BBD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BBD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ADX ke BBD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi AdEx Selengkapnya
Harga AdEx
Pelajari selengkapnya tentang AdEx (ADX) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga AdEx
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ADX untuk lebih memahami kemungkinan arah AdEx.
Cara Membeli AdEx
Ingin membeli AdEx? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ADX/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ADX/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ADX USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ADX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ADX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi AdEx ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BBD
Mengapa Harus Membeli AdEx dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli AdEx.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli AdEx dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.