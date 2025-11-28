Tabel Konversi Algorand ke Maldivian Rufiyaa
Tabel Konversi ALGO ke MVR
- 1 ALGO2.16 MVR
- 2 ALGO4.32 MVR
- 3 ALGO6.49 MVR
- 4 ALGO8.65 MVR
- 5 ALGO10.81 MVR
- 6 ALGO12.97 MVR
- 7 ALGO15.13 MVR
- 8 ALGO17.29 MVR
- 9 ALGO19.46 MVR
- 10 ALGO21.62 MVR
- 50 ALGO108.09 MVR
- 100 ALGO216.18 MVR
- 1,000 ALGO2,161.76 MVR
- 5,000 ALGO10,808.78 MVR
- 10,000 ALGO21,617.55 MVR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Algorand ke Maldivian Rufiyaa (ALGO ke MVR) di berbagai rentang nilai, dari 1 ALGO hingga 10,000 ALGO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ALGO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MVR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ALGO ke MVR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MVR ke ALGO
- 1 MVR0.4625 ALGO
- 2 MVR0.9251 ALGO
- 3 MVR1.387 ALGO
- 4 MVR1.850 ALGO
- 5 MVR2.312 ALGO
- 6 MVR2.775 ALGO
- 7 MVR3.238 ALGO
- 8 MVR3.700 ALGO
- 9 MVR4.163 ALGO
- 10 MVR4.625 ALGO
- 50 MVR23.12 ALGO
- 100 MVR46.25 ALGO
- 1,000 MVR462.5 ALGO
- 5,000 MVR2,312 ALGO
- 10,000 MVR4,625 ALGO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Maldivian Rufiyaa ke Algorand (MVR ke ALGO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MVR hingga 10,000 MVR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Algorand yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MVR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Algorand (ALGO) saat ini diperdagangkan seharga MVR 2.16 MVR , yang mencerminkan perubahan -3.96% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR10.93M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR19.04B MVR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Algorand Harga khusus dari kami.
135.58B MVR
Suplai Peredaran
10.93M
Volume Trading 24 Jam
19.04B MVR
Kapitalisasi Pasar
-3.96%
Perubahan Harga (1 Hari)
MVR 0.1474
High 24 Jam
MVR 0.1401
Low 24 Jam
Grafik tren ALGO ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Algorand terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Algorand saat ini.
Ringkasan Konversi ALGO ke MVR
Per | 1 ALGO = 2.16 MVR | 1 MVR = 0.4625 ALGO
Kurs untuk 1 ALGO ke MVR hari ini adalah 2.16 MVR.
Pembelian 5 ALGO akan dikenai biaya 10.81 MVR, sedangkan 10 ALGO memiliki nilai 21.62 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 0.4625 ALGO.
50 MVR dapat dikonversi ke 23.12 ALGO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALGO ke MVR telah berubah sebesar +3.84% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.96%, sehingga mencapai high senilai 2.2695352284517663 MVR dan low senilai 2.157136265305919 MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALGO adalah 2.822291773237508 MVR yang menunjukkan perubahan -23.41% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALGO telah berubah sebesar -1.5181558583808963 MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -41.26% pada nilainya.
Semua Tentang Algorand (ALGO)
Setelah menghitung harga Algorand (ALGO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Algorand langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ALGO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Algorand, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALGO ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, Algorand (ALGO) telah berfluktuasi antara 2.157136265305919 MVR dan 2.2695352284517663 MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.0401181666883246 MVR dan high 2.28955148216267 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALGO ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 2.15
|MVR 2.15
|MVR 2.92
|MVR 4
|Low
|MVR 2.15
|MVR 2
|MVR 2
|MVR 1.53
|Rata-rata
|MVR 2.15
|MVR 2.15
|MVR 2.46
|MVR 2.92
|Volatilitas
|+5.00%
|+12.02%
|+33.55%
|+63.99%
|Perubahan
|-3.83%
|+4.15%
|-23.40%
|-41.00%
Prakiraan Harga Algorand dalam MVR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Algorand dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALGO ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALGO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Algorand dapat mencapai sekitar MVR2.27MVR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALGO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALGO mungkin naik menjadi sekitar MVR2.76 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Algorand kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ALGO yang Tersedia di MEXC
ALGO/USDT
|Trade
ALGO/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALGO, yang mencakup pasar tempat Algorand dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALGO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ALGOUSDTPerpetual
|Trade
ALGOUSDCPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALGO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Algorand untuk perdagangan strategis.
ALGO dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Algorand (ALGO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Algorand
- Harga Saat Ini (USD): $0.1404
- Perubahan 7 Hari: +3.84%
- Tren 30 Hari: -23.41%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALGO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD ALGO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALGO] [ALGO ke USD]
Maldivian Rufiyaa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): 0.06491930303415294
- Perubahan 7 Hari: -0.64%
- Tren 30 Hari: -0.64%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALGO yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs ALGO ke MVR?
Kurs antara Algorand (ALGO) dan Maldivian Rufiyaa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALGO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALGO ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALGO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Algorand, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALGO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
Konversikan ALGO ke MVR Seketika
Bagaimana Cara Mengonversi ALGO ke MVR?
Masukkan Jumlah ALGO
Mulailah dengan memasukkan jumlah ALGO yang ingin Anda konversi ke MVR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ALGO ke MVR Secara Live
Lihat kurs ALGO ke MVR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ALGO dan MVR.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ALGO ke MVR dihitung?
Perhitungan kurs ALGO ke MVR didasarkan pada nilai ALGO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ALGO ke MVR begitu sering berubah?
Kurs ALGO ke MVR sangat sering berubah karena Algorand dan Maldivian Rufiyaa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ALGO ke MVR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ALGO ke MVR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ALGO ke MVR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ALGO ke MVR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ALGO ke MVR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ALGO terhadap MVR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ALGO terhadap MVR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ALGO ke MVR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ALGO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALGO ke MVR?
Halving Algorand, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ALGO ke MVR.
Bisakah saya membandingkan kurs ALGO ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALGO keMVR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALGO ke MVR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Algorand, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALGO ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MVR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ALGO ke MVR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Algorand dan Maldivian Rufiyaa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Algorand dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ALGO ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MVR Anda ke ALGO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ALGO ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ALGO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ALGO ke MVR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ALGO ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MVR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALGO ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
