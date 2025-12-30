3 Kripto Ini Bangkit dari Keterpurukan di Tahun 2025

Pasar kripto menjadi lebih institusional dan lebih diatur pada tahun 2025, tetapi "musim altcoin" yang familiar yang diharapkan banyak trader tidak pernah sepenuhnya tiba.

Bitcoin (BTC) mencapai rekor tertinggi baru di awal siklus, namun sebagian besar pasar lainnya tertinggal. Bitcoin turun sekitar 7% year-to-date setelah penjualan besar-besaran di awal Oktober, sementara total kapitalisasi pasar altcoin menurun lebih dari 46% dari puncaknya di tahun 2025, menurut data TradingView.

BTC dan lainnya, grafik year-to-date. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Meski begitu, segelintir token berhasil mengungguli selama tahun yang ditentukan oleh pengambilan risiko selektif dan pengawasan ketat. XRP (XRP) mendapat momentum baru dari perkembangan regulasi, Zcash (ZEC) melonjak karena minat kembali ke privasi keuangan, dan Algorand (ALGO) mendapat dorongan dari upaya tokenisasi dunia nyata.

XRP meningkat karena beban regulasi berkurang

XRP adalah salah satu pemenang pasar kripto 2025, mengungguli sebagian besar mata uang kripto meskipun tidak ada musim altcoin.

XRP melonjak lebih dari 35% pada bulan Juli, mencapai puncak tahunan $3,60 pada 23 Juli, mencatat kenaikan harga delapan kali lipat dari terendah tahun sebelumnya sebesar $0,43 yang tercatat pada 5 Agustus 2024, data TradingView menunjukkan.

Token tersebut menerima angin kencang yang signifikan dari kejelasan regulasi yang berkembang, termasuk laporan awal tentang berakhirnya gugatan lama US Securities and Exchange Commission (SEC) terhadap Ripple Labs.

Grafik mingguan XRP/USD year-to-date. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Ripple dan SEC mengakhiri sengketa panjang mereka pada 8 Agustus, menurut pengajuan pengadilan perusahaan, setelah mengajukan surat bersama yang meminta pengadilan untuk menolak banding SEC dan banding balik Ripple, dengan masing-masing pihak menanggung biaya dan biayanya sendiri.

"Pasar jelas berputar menuju aset yang dapat diklasifikasikan oleh regulator, dapat dimodelkan oleh institusi, dan dapat disetujui oleh tim kepatuhan. XRP cocok dengan profil itu lebih baik daripada sebagian besar altcoin tahun ini," kata Alex Davis, Founder dan CEO di ekosistem blockchain Mavryk Dynamics, kepada Cointelegraph.

Dia mengatakan pencabutan awan regulasi multi-tahun membantu membuka kembali pintu bagi partisipasi institusional.

SEC menggugat Ripple pada Desember 2020, menuduh perusahaan mengumpulkan $1,3 miliar melalui penjualan XRP yang tidak terdaftar.

Timeline sengketa hukum SEC vs. Ripple Labs. Sumber: Cointelegraph

Debut dari Canary Capital XRP exchange-traded fund (ETF) pada 13 November mengirimkan sinyal kuat lainnya bagi investor institusional yang mencari eksposur altcoin, menurut Isaac Joshua, CEO platform startup kripto Gems Launchpad.

XRP melampaui sebagian besar altcoin lainnya karena tiga alasan utama, termasuk "kejelasan regulasi, arus masuk institusional baru, dan persepsi yang berkembang tentang penggunaan dunia nyata," katanya kepada Cointelegraph, menambahkan:

ETF XRP menghasilkan $756 juta dalam arus masuk bersih positif dalam 11 hari perdagangan pertama mereka.

Zcash melonjak karena perdagangan privasi kembali

Zcash juga menonjol pada tahun 2025, dibantu oleh minat yang diperbarui dalam kripto yang berfokus pada privasi karena regulator memperketat pengawasan transaksi dan identitas.

Zcash berubah dari mata uang kripto berprofil rendah menjadi yang paling banyak dicari pada pertengahan November di bursa mata uang kripto Coinbase, melampaui Bitcoin dan XRP dalam hal minat investor.

Zcash mencatat reli lebih dari 12 kali lipat, naik dari terendah tahunan $48 menjadi tertinggi $744 pada 7 November, sebulan setelah rekor crash pasar $19 miliar di awal Oktober, data TradingView menunjukkan.

Meskipun Zcash berhasil naik ke tertinggi tahunan baru pada tahun 2025, ia gagal melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $5.941 yang tercatat sembilan tahun lalu pada 29 Oktober 2016.

Aset yang berfokus pada privasi seperti Zcash mengungguli pasar yang lebih luas karena permintaan yang berkembang untuk "kerahasiaan keuangan" di tengah meningkatnya "pengawasan" dalam ekonomi digital, menurut Narek Gevorgyan, pendiri dan CEO platform manajemen portofolio kripto CoinStats.

"Momentum terbaru lebih didorong oleh faktor struktural—peraturan KYC/AML yang semakin ketat di bursa, peningkatan pengawasan pemerintah terhadap transaksi kripto, dan minat baru dari institusi dan pengembang dalam teknologi zero-knowledge," katanya.

Grafik ZEC/USD year-to-date. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Diluncurkan pada tahun 2016, Zcash menggabungkan model konsensus proof-of-work (PoW) dengan teknologi zero-knowledge proof, memungkinkan pengguna untuk mengirim transaksi transparan atau transaksi yang sepenuhnya terlindungi di mana jumlah dan alamat disembunyikan.

Sebagai tanda permintaan yang berkembang, jumlah token ZEC yang disimpan di alamat terlindungi naik menjadi sekitar 4,5 juta koin dari 1,7 juta pada tahun 2025 per 25 November, dengan 1 juta token ditransfer dalam periode tiga minggu.

Pendorong permintaan lainnya termasuk halving Zcash terbaru pada 23 November 2024, yang memotong hadiah blok menjadi 1,5625 ZEC dari 3,125 ZEC, mengurangi penerbitan harian baru menjadi sekitar 1.800 token dari 3.600.

Algorand melonjak dengan dorongan tokenisasi

Algorand menarik perhatian di awal tahun pada tanda-tanda ekspansi penerapan dunia nyata.

ALGO naik sekitar 48% dalam tiga minggu, dari $0,33 pada akhir Desember 2024 untuk melampaui tertinggi tahunan $0,49 pada 17 Januari, menurut data TradingView.

Pada 21 Januari, Algorand bermitra dengan Enel Group, salah satu penyedia listrik terbesar di Eropa berdasarkan jumlah pelanggan, untuk memungkinkan penduduk Italia membeli saham fraksional dari ladang tenaga surya dan instalasi angin Enel melalui Energy Utility Token yang ditokenisasi.

Integrasi dunia nyata Algorand "memposisikan rantai dengan baik untuk relevansi jangka panjang," menurut Lacie Zhang, analis pasar di Bitget Wallet.

"Perkembangan ini memperkuat kekuatan teknis mendasar Algorand dan fokusnya pada kasus penggunaan tingkat perusahaan yang selaras dengan lingkungan," katanya.

"Namun, kinerja tahunannya yang buruk mencerminkan tren struktural yang jauh lebih luas daripada kelemahan spesifik proyek," kata Zhang, mengaitkan kinerja buruk sektor altcoin yang lebih luas dengan hambatan makro, termasuk suku bunga yang lebih tinggi dan dominasi Bitcoin yang "berkepanjangan" menarik sebagian besar likuiditas kripto.

Grafik ALGO/USD year-to-date. Sumber: Cointelegraph/TradingView

"Dalam lingkungan ini, kemajuan teknis yang kuat belum diterjemahkan ke dalam kinerja harga," katanya, menambahkan bahwa Algorand dan proyek dengan integrasi dunia nyata akhirnya akan pulih, karena investor beralih dari "spekulasi ke adopsi yang didorong utilitas."

Meskipun kinerja token yang buruk setelah Januari, Algorand terus melihat aktivitas blockchain yang berkembang, karena jumlah ALGO yang di-staking tumbuh 28% quarter-over-quarter, melampaui 1,95 miliar token ALGO pada kuartal kedua 2025, menurut laporan penelitian Messari.

Metrik kunci Algorand Q2 2025. Sumber: Messari

Pada bulan Maret, Algorand meluncurkan AlgoKit 3.0, kit alat pengembang yang ditingkatkan yang berusaha menawarkan alat yang ditingkatkan untuk membangun di jaringan.

Jaringan terus bekerja pada alat pengembang, termasuk peluncuran AlgoKit 4.0, yang dijadwalkan untuk awal 2026. Kit alat baru akan memperkenalkan pustaka kontrak pintar yang dapat disusun dan dukungan untuk Rust, Swift dan Kotlin.

Pasar selektif menuju 2026

Kesenjangan antara Bitcoin dan pasar yang lebih luas membuat tahun 2025 terlihat kurang seperti buku panduan siklus masa lalu dan lebih seperti pasar selektif yang didorong oleh fundamental.

Meskipun beberapa penggemar kripto mungkin masih mengharapkan musim altcoin karena siklus pasar historis sebelumnya, struktur pasar saat ini menunjukkan lanskap kripto yang matang, di mana proyek memerlukan utilitas mendasar yang mendasar untuk mendapatkan lebih banyak daya tarik.

