Vitalik Ungkap Manipulasi Algo X: Stablecoin Menuju Bencana?

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/13 15:00
Vitalik Buterin mempertanyakan transparansi algoritma yang digunakan oleh X, tetapi ia mengidentifikasi tiga ancaman serius terhadap stablecoin terdesentralisasi di pasar kripto saat ini.

Vitalik Buterin menentang janji transparansi Elon Musk. Dia tidak hanya menginginkan kode sumber terbuka, tetapi sistem yang menguji keputusan algoritmik.

Musk mengatakan bahwa X akan membuka kode sumber algoritma rekomendasinya dalam tujuh hari, dengan pembaruan setiap empat minggu. Seperti yang dikatakan CryptosR_Us di X, Buterin adalah pendukung yang berhati-hati dengan kekhawatiran serius yang mendasari.

Sumber: CryptosR_Us

Buterin berargumen bahwa kode terbuka bukanlah semua yang diperlukan untuk menjadi transparan. Pengguna harus memiliki akses ke metode untuk mengetahui bagaimana konten ditangani dan mengapa postingan tertentu diblokir. Jaminan tersebut dapat melalui bukti kriptografi dan sistem audit berbasis blockchain.

Bisakah Blockchain Memverifikasi Algoritma Media Sosial?

Proposal tersebut menyajikan sistem yang dapat diverifikasi yang memverifikasi keputusan algoritmik tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Informasi pasar adalah sesuatu yang sangat diandalkan oleh komunitas kripto di X.

CryptosR_Us di X mengamati bahwa masalah ini tidak eksklusif untuk Silicon Valley. Masalah transparansi platform telah berkembang menjadi masalah tata kelola yang berpusat pada kripto; pengembang dan trader mengandalkan aliran informasi yang tepat.

Pendapat Buterin menunjukkan kebutuhan untuk tidak mempercayai platform terpusat. Rilis kode mentah memberikan tanggung jawab minimal, sedangkan proses verifikasi dapat mengembangkan fondasi berbasis kepercayaan.

Stablecoin Menghadapi Tiga Ancaman Kritis

Buterin baru-baru ini beralih ke stablecoin terdesentralisasi. Di X, Coin Bureau memposting bahwa ada tiga masalah utama yang mengancam kelayakan stablecoin.

Sumber: coinbureau 

Yang pertama adalah menemukan pasak yang lebih unggul dari dolar AS. Pasak terhadap USD adalah pilihan default sebagian besar stablecoin, dan pasak lainnya sulit untuk berkembang.

Tantangan kedua adalah pembangunan oracle yang tahan tangkapan. Data harga dimasukkan ke sistem blockchain, dan risiko manipulasi tinggi di industri ini.

Persaingan dengan imbal hasil staking melengkapi yang ketiga. Di sini, pengguna dapat memperoleh imbalan dari staking kripto itu sendiri; oleh karena itu, stablecoin harus menyediakan alternatif yang menarik untuk menarik modal.

Peringatan seperti itu dikeluarkan di tengah pertumbuhan pesat keuangan terdesentralisasi. Stablecoin adalah mata uang operasi DeFi, dan kerentanan struktural memiliki potensi untuk melemahkan seluruh ekosistem.

Fokus ganda Buterin membawa ke garis depan masalah terkait. Transparansi platform mempengaruhi kualitas informasi yang digunakan oleh peserta kripto, sedangkan stabilitas sistem stablecoin menentukan keberlanjutan jangka panjang DeFi. Keduanya membutuhkan lebih dari sekadar solusi dangkal.

Postingan Vitalik Mengungkap Manipulasi Algoritma X: Stablecoin Menuju Bencana? muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

