Tabel Konversi Avalon ke Japanese Yen
Tabel Konversi AVL ke JPY
- 1 AVL14.34 JPY
- 2 AVL28.67 JPY
- 3 AVL43.01 JPY
- 4 AVL57.34 JPY
- 5 AVL71.68 JPY
- 6 AVL86.01 JPY
- 7 AVL100.35 JPY
- 8 AVL114.69 JPY
- 9 AVL129.02 JPY
- 10 AVL143.36 JPY
- 50 AVL716.78 JPY
- 100 AVL1,433.57 JPY
- 1,000 AVL14,335.70 JPY
- 5,000 AVL71,678.48 JPY
- 10,000 AVL143,356.96 JPY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Avalon ke Japanese Yen (AVL ke JPY) di berbagai rentang nilai, dari 1 AVL hingga 10,000 AVL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AVL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JPY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AVL ke JPY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JPY ke AVL
- 1 JPY0.06975 AVL
- 2 JPY0.1395 AVL
- 3 JPY0.2092 AVL
- 4 JPY0.2790 AVL
- 5 JPY0.3487 AVL
- 6 JPY0.4185 AVL
- 7 JPY0.4882 AVL
- 8 JPY0.5580 AVL
- 9 JPY0.6278 AVL
- 10 JPY0.6975 AVL
- 50 JPY3.487 AVL
- 100 JPY6.975 AVL
- 1,000 JPY69.75 AVL
- 5,000 JPY348.7 AVL
- 10,000 JPY697.5 AVL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Japanese Yen ke Avalon (JPY ke AVL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JPY hingga 10,000 JPY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Avalon yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JPY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Avalon (AVL) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 14.34 JPY , yang mencerminkan perubahan 2.18% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥8.85M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥2.32B JPY. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Avalon Harga khusus dari kami.
25.17B JPY
Suplai Peredaran
8.85M
Volume Trading 24 Jam
2.32B JPY
Kapitalisasi Pasar
2.18%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0.09563
High 24 Jam
¥ 0.08857
Low 24 Jam
Grafik tren AVL ke JPY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Avalon terhadap JPY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Avalon saat ini.
Ringkasan Konversi AVL ke JPY
Per | 1 AVL = 14.34 JPY | 1 JPY = 0.06975 AVL
Kurs untuk 1 AVL ke JPY hari ini adalah 14.34 JPY.
Pembelian 5 AVL akan dikenai biaya 71.68 JPY, sedangkan 10 AVL memiliki nilai 143.36 JPY.
1 JPY dapat di-trade dengan 0.06975 AVL.
50 JPY dapat dikonversi ke 3.487 AVL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AVL ke JPY telah berubah sebesar -24.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.18%, sehingga mencapai high senilai 14.890003673767234 JPY dan low senilai 13.790731207629026 JPY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AVL adalah 23.47865370665441 JPY yang menunjukkan perubahan -38.94% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AVL telah berubah sebesar -10.74671184318116 JPY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -42.85% pada nilainya.
Semua Tentang Avalon (AVL)
Setelah menghitung harga Avalon (AVL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Avalon langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AVL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Avalon, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AVL ke JPY
Dalam 24 jam terakhir, Avalon (AVL) telah berfluktuasi antara 13.790731207629026 JPY dan 14.890003673767234 JPY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 13.290920355461372 JPY dan high 19.75887761373065 JPY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AVL ke JPY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 14.01
|¥ 18.68
|¥ 31.14
|¥ 45.15
|Low
|¥ 12.45
|¥ 12.45
|¥ 12.45
|¥ 10.89
|Rata-rata
|¥ 14.01
|¥ 15.57
|¥ 21.79
|¥ 24.91
|Volatilitas
|+7.86%
|+33.85%
|+78.67%
|+131.52%
|Perubahan
|+2.55%
|-24.93%
|-38.92%
|-44.91%
Prakiraan Harga Avalon dalam JPY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Avalon dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AVL ke JPY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AVL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Avalon dapat mencapai sekitar ¥15.05JPY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AVL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AVL mungkin naik menjadi sekitar ¥18.30 JPY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Avalon kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AVL yang Tersedia di MEXC
AVL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AVL, yang mencakup pasar tempat Avalon dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AVL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
AVLUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AVL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Avalon untuk perdagangan strategis.
AVL dan JPY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Avalon (AVL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Avalon
- Harga Saat Ini (USD): $0.09207
- Perubahan 7 Hari: -24.96%
- Tren 30 Hari: -38.94%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AVL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JPY, harga USD AVL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AVL] [AVL ke USD]
Japanese Yen (JPY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JPY/USD): 0.006419925806201443
- Perubahan 7 Hari: -0.77%
- Tren 30 Hari: -0.77%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JPY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AVL yang sama.
- JPY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AVL dengan JPY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AVL ke JPY?
Kurs antara Avalon (AVL) dan Japanese Yen (JPY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AVL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AVL ke JPY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JPY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JPY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JPY. Ketika JPY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AVL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Avalon, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AVL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JPY.
Konversikan AVL ke JPY Seketika
Gunakan konverter AVL ke JPY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AVL ke JPY?
Masukkan Jumlah AVL
Mulailah dengan memasukkan jumlah AVL yang ingin Anda konversi ke JPY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AVL ke JPY Secara Live
Lihat kurs AVL ke JPY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AVL dan JPY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AVL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AVL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AVL ke JPY dihitung?
Perhitungan kurs AVL ke JPY didasarkan pada nilai AVL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JPY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AVL ke JPY begitu sering berubah?
Kurs AVL ke JPY sangat sering berubah karena Avalon dan Japanese Yen terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AVL ke JPY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AVL ke JPY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AVL ke JPY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AVL ke JPY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AVL ke JPY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AVL terhadap JPY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AVL terhadap JPY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AVL ke JPY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JPY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AVL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AVL ke JPY?
Halving Avalon, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AVL ke JPY.
Bisakah saya membandingkan kurs AVL ke JPY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AVL keJPY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AVL ke JPY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Avalon, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AVL ke JPY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JPY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AVL ke JPY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Avalon dan Japanese Yen?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Avalon dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AVL ke JPY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JPY Anda ke AVL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AVL ke JPY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AVL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AVL ke JPY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AVL ke JPY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JPY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AVL ke JPY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
