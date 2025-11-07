Apa yang dimaksud dengan Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world's largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We're building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We're committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Avalon Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa AVL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Avalon di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Avalon dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Avalon (USD)

Berapa nilai Avalon (AVL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avalon (AVL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalon.

Cek prediksi harga Avalon sekarang!

Tokenomi Avalon (AVL)

Memahami tokenomi Avalon (AVL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVL sekarang!

Cara membeli Avalon (AVL)

Ingin mengetahui cara membeli Avalon? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Avalon di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Avalon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avalon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avalon Berapa nilai Avalon (AVL) hari ini? Harga live AVL dalam USD adalah 0.1567 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AVL ke USD saat ini? $ 0.1567 . Cobalah Harga AVL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Avalon? Kapitalisasi pasar AVL adalah $ 25.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AVL? Suplai beredar AVL adalah 161.68M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AVL? AVL mencapai harga ATH sebesar 1.4376502589895284 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AVL? AVL mencapai harga ATL 0.09549908063976682 USD . Berapa volume perdagangan AVL? Volume perdagangan 24 jam live AVL adalah $ 60.53K USD . Akankah harga AVL naik lebih tinggi tahun ini? AVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Avalon (AVL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

