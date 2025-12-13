Tabel Konversi Audiera ke Bahamian Dollar
Tabel Konversi BEAT ke BSD
- 1 BEAT1.57 BSD
- 2 BEAT3.15 BSD
- 3 BEAT4.72 BSD
- 4 BEAT6.30 BSD
- 5 BEAT7.87 BSD
- 6 BEAT9.44 BSD
- 7 BEAT11.02 BSD
- 8 BEAT12.59 BSD
- 9 BEAT14.16 BSD
- 10 BEAT15.74 BSD
- 50 BEAT78.69 BSD
- 100 BEAT157.39 BSD
- 1,000 BEAT1,573.88 BSD
- 5,000 BEAT7,869.38 BSD
- 10,000 BEAT15,738.76 BSD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Audiera ke Bahamian Dollar (BEAT ke BSD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BEAT hingga 10,000 BEAT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BEAT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BSD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BEAT ke BSD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BSD ke BEAT
- 1 BSD0.6353 BEAT
- 2 BSD1.270 BEAT
- 3 BSD1.906 BEAT
- 4 BSD2.541 BEAT
- 5 BSD3.176 BEAT
- 6 BSD3.812 BEAT
- 7 BSD4.447 BEAT
- 8 BSD5.0829 BEAT
- 9 BSD5.718 BEAT
- 10 BSD6.353 BEAT
- 50 BSD31.76 BEAT
- 100 BSD63.53 BEAT
- 1,000 BSD635.3 BEAT
- 5,000 BSD3,176 BEAT
- 10,000 BSD6,353 BEAT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bahamian Dollar ke Audiera (BSD ke BEAT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BSD hingga 10,000 BSD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Audiera yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BSD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Audiera (BEAT) saat ini diperdagangkan seharga B$ 1.57 BSD , yang mencerminkan perubahan -43.55% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai B$3.31M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar B$1.34M BSD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Audiera Harga khusus dari kami.
850.12K BSD
Suplai Peredaran
3.31M
Volume Trading 24 Jam
1.34M BSD
Kapitalisasi Pasar
-43.55%
Perubahan Harga (1 Hari)
B$ 3.32468
High 24 Jam
B$ 1.56009
Low 24 Jam
Grafik tren BEAT ke BSD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Audiera terhadap BSD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Audiera saat ini.
Ringkasan Konversi BEAT ke BSD
Per | 1 BEAT = 1.57 BSD | 1 BSD = 0.6353 BEAT
Kurs untuk 1 BEAT ke BSD hari ini adalah 1.57 BSD.
Pembelian 5 BEAT akan dikenai biaya 7.87 BSD, sedangkan 10 BEAT memiliki nilai 15.74 BSD.
1 BSD dapat di-trade dengan 0.6353 BEAT.
50 BSD dapat dikonversi ke 31.76 BEAT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BEAT ke BSD telah berubah sebesar -14.65% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -43.55%, sehingga mencapai high senilai 3.3185144449554125 BSD dan low senilai 1.5571968431339225 BSD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BEAT adalah 0.409229681439197 BSD yang menunjukkan perubahan +284.59% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BEAT telah berubah sebesar 1.5239685787979365 BSD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +3,053.60% pada nilainya.
Semua Tentang Audiera (BEAT)
Setelah menghitung harga Audiera (BEAT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Audiera langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BEAT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Audiera, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BEAT ke BSD
Dalam 24 jam terakhir, Audiera (BEAT) telah berfluktuasi antara 1.5571968431339225 BSD dan 3.3185144449554125 BSD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.1090394864437958 BSD dan high 3.3185144449554125 BSD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BEAT ke BSD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|B$ 3.31
|B$ 3.31
|B$ 3.31
|B$ 3.31
|Low
|B$ 1.55
|B$ 1.1
|B$ 0.33
|B$ 0.04
|Rata-rata
|B$ 2.26
|B$ 1.77
|B$ 1.03
|B$ 0.77
|Volatilitas
|+68.47%
|+119.09%
|+726.78%
|+6,549.36%
|Perubahan
|-38.38%
|-14.56%
|+287.31%
|+3,075.90%
Prakiraan Harga Audiera dalam BSD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Audiera dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BEAT ke BSD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BEAT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Audiera dapat mencapai sekitar B$1.65BSD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BEAT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BEAT mungkin naik menjadi sekitar B$2.01 BSD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Audiera kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BEAT yang Tersedia di MEXC
BEAT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BEAT, yang mencakup pasar tempat Audiera dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BEAT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BEATUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BEAT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Audiera untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Audiera
Ingin menambahkan Audiera ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Audiera › atau Mulai sekarang ›
BEAT dan BSD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Audiera (BEAT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Audiera
- Harga Saat Ini (USD): $1.5768
- Perubahan 7 Hari: -14.65%
- Tren 30 Hari: +284.59%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BEAT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BSD, harga USD BEAT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BEAT] [BEAT ke USD]
Bahamian Dollar (BSD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BSD/USD): 1.0015774845381475
- Perubahan 7 Hari: +0.10%
- Tren 30 Hari: +0.10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BSD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BEAT yang sama.
- BSD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BEAT dengan BSD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BEAT ke BSD?
Kurs antara Audiera (BEAT) dan Bahamian Dollar (BSD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BEAT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BEAT ke BSD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BSD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BSD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BSD. Ketika BSD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BEAT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Audiera, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BEAT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BSD.
Konversikan BEAT ke BSD Seketika
Gunakan konverter BEAT ke BSD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BEAT ke BSD?
Masukkan Jumlah BEAT
Mulailah dengan memasukkan jumlah BEAT yang ingin Anda konversi ke BSD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BEAT ke BSD Secara Live
Lihat kurs BEAT ke BSD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BEAT dan BSD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BEAT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BEAT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BEAT ke BSD dihitung?
Perhitungan kurs BEAT ke BSD didasarkan pada nilai BEAT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BSD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BEAT ke BSD begitu sering berubah?
Kurs BEAT ke BSD sangat sering berubah karena Audiera dan Bahamian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BEAT ke BSD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BEAT ke BSD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BEAT ke BSD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BEAT ke BSD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BEAT ke BSD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BEAT terhadap BSD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BEAT terhadap BSD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BEAT ke BSD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BSD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BEAT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BEAT ke BSD?
Halving Audiera, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BEAT ke BSD.
Bisakah saya membandingkan kurs BEAT ke BSD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BEAT keBSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BEAT ke BSD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Audiera, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BEAT ke BSD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BSD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BEAT ke BSD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Audiera dan Bahamian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Audiera dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BEAT ke BSD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BSD Anda ke BEAT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BEAT ke BSD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BEAT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BEAT ke BSD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BEAT ke BSD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BSD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BEAT ke BSD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Audiera Selengkapnya
Harga Audiera
Pelajari selengkapnya tentang Audiera (BEAT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Audiera
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BEAT untuk lebih memahami kemungkinan arah Audiera.
Cara Membeli Audiera
Ingin membeli Audiera? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BEAT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BEAT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Audiera ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BSD
Mengapa Harus Membeli Audiera dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Audiera.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Audiera dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.