Tabel Konversi Just a chill guy ke Moroccan Dirham
- 1 CHILLGUY0.18 MAD
- 2 CHILLGUY0.35 MAD
- 3 CHILLGUY0.53 MAD
- 4 CHILLGUY0.71 MAD
- 5 CHILLGUY0.89 MAD
- 6 CHILLGUY1.06 MAD
- 7 CHILLGUY1.24 MAD
- 8 CHILLGUY1.42 MAD
- 9 CHILLGUY1.60 MAD
- 10 CHILLGUY1.77 MAD
- 50 CHILLGUY8.87 MAD
- 100 CHILLGUY17.74 MAD
- 1,000 CHILLGUY177.41 MAD
- 5,000 CHILLGUY887.06 MAD
- 10,000 CHILLGUY1,774.12 MAD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Just a chill guy ke Moroccan Dirham (CHILLGUY ke MAD) di berbagai rentang nilai, dari 1 CHILLGUY hingga 10,000 CHILLGUY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CHILLGUY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MAD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CHILLGUY ke MAD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MAD ke CHILLGUY
- 1 MAD5.636 CHILLGUY
- 2 MAD11.27 CHILLGUY
- 3 MAD16.90 CHILLGUY
- 4 MAD22.54 CHILLGUY
- 5 MAD28.18 CHILLGUY
- 6 MAD33.81 CHILLGUY
- 7 MAD39.45 CHILLGUY
- 8 MAD45.092 CHILLGUY
- 9 MAD50.72 CHILLGUY
- 10 MAD56.36 CHILLGUY
- 50 MAD281.8 CHILLGUY
- 100 MAD563.6 CHILLGUY
- 1,000 MAD5,636 CHILLGUY
- 5,000 MAD28,182 CHILLGUY
- 10,000 MAD56,365 CHILLGUY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Moroccan Dirham ke Just a chill guy (MAD ke CHILLGUY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MAD hingga 10,000 MAD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Just a chill guy yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MAD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Just a chill guy (CHILLGUY) saat ini diperdagangkan seharga د.م 0.18 MAD , yang mencerminkan perubahan -8.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.م1.73M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.م177.59M MAD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Just a chill guy Harga khusus dari kami.
9.24B MAD
Suplai Peredaran
1.73M
Volume Trading 24 Jam
177.59M MAD
Kapitalisasi Pasar
-8.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
د.م 0.02199
High 24 Jam
د.م 0.0182
Low 24 Jam
Grafik tren CHILLGUY ke MAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Just a chill guy terhadap MAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Just a chill guy saat ini.
Ringkasan Konversi CHILLGUY ke MAD
Per | 1 CHILLGUY = 0.18 MAD | 1 MAD = 5.636 CHILLGUY
Kurs untuk 1 CHILLGUY ke MAD hari ini adalah 0.18 MAD.
Pembelian 5 CHILLGUY akan dikenai biaya 0.89 MAD, sedangkan 10 CHILLGUY memiliki nilai 1.77 MAD.
1 MAD dapat di-trade dengan 5.636 CHILLGUY.
50 MAD dapat dikonversi ke 281.8 CHILLGUY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHILLGUY ke MAD telah berubah sebesar +18.07% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.00%, sehingga mencapai high senilai 0.20329833828631994 MAD dan low senilai 0.16825965242433027 MAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHILLGUY adalah 0.2504480211085224 MAD yang menunjukkan perubahan -29.15% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHILLGUY telah berubah sebesar -0.19359105064645474 MAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.16% pada nilainya.
Semua Tentang Just a chill guy (CHILLGUY)
Setelah menghitung harga Just a chill guy (CHILLGUY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Just a chill guy langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CHILLGUY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Just a chill guy, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHILLGUY ke MAD
Dalam 24 jam terakhir, Just a chill guy (CHILLGUY) telah berfluktuasi antara 0.16825965242433027 MAD dan 0.20329833828631994 MAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.14339050599458036 MAD dan high 0.21485463309568328 MAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHILLGUY ke MAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.م 0.18
|د.م 0.18
|د.م 0.18
|د.م 0.46
|Low
|د.م 0.09
|د.م 0.09
|د.م 0.09
|د.م 0
|Rata-rata
|د.م 0.18
|د.م 0.09
|د.م 0.18
|د.م 0.27
|Volatilitas
|+18.45%
|+47.51%
|+51.90%
|+121.52%
|Perubahan
|-6.28%
|+18.32%
|-28.99%
|-52.05%
Prakiraan Harga Just a chill guy dalam MAD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Just a chill guy dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHILLGUY ke MAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHILLGUY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Just a chill guy dapat mencapai sekitar د.م0.19MAD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHILLGUY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHILLGUY mungkin naik menjadi sekitar د.م0.23 MAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Just a chill guy kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CHILLGUY yang Tersedia di MEXC
CHILLGUY/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHILLGUY, yang mencakup pasar tempat Just a chill guy dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHILLGUY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
CHILLGUYUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHILLGUY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Just a chill guy untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Just a chill guy
Ingin menambahkan Just a chill guy ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Just a chill guy › atau Mulai sekarang ›
CHILLGUY dan MAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Just a chill guy (CHILLGUY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Just a chill guy
- Harga Saat Ini (USD): $0.01919
- Perubahan 7 Hari: +18.07%
- Tren 30 Hari: -29.15%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHILLGUY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MAD, harga USD CHILLGUY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHILLGUY] [CHILLGUY ke USD]
Moroccan Dirham (MAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MAD/USD): 0.10815858601252065
- Perubahan 7 Hari: -0.10%
- Tren 30 Hari: -0.10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHILLGUY yang sama.
- MAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CHILLGUY dengan MAD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CHILLGUY ke MAD?
Kurs antara Just a chill guy (CHILLGUY) dan Moroccan Dirham (MAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHILLGUY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHILLGUY ke MAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MAD. Ketika MAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHILLGUY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Just a chill guy, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHILLGUY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MAD.
Konversikan CHILLGUY ke MAD Seketika
Gunakan konverter CHILLGUY ke MAD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CHILLGUY ke MAD?
Masukkan Jumlah CHILLGUY
Mulailah dengan memasukkan jumlah CHILLGUY yang ingin Anda konversi ke MAD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CHILLGUY ke MAD Secara Live
Lihat kurs CHILLGUY ke MAD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CHILLGUY dan MAD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CHILLGUY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CHILLGUY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CHILLGUY ke MAD dihitung?
Perhitungan kurs CHILLGUY ke MAD didasarkan pada nilai CHILLGUY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MAD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CHILLGUY ke MAD begitu sering berubah?
Kurs CHILLGUY ke MAD sangat sering berubah karena Just a chill guy dan Moroccan Dirham terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CHILLGUY ke MAD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CHILLGUY ke MAD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CHILLGUY ke MAD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CHILLGUY ke MAD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CHILLGUY ke MAD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CHILLGUY terhadap MAD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CHILLGUY terhadap MAD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CHILLGUY ke MAD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MAD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CHILLGUY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHILLGUY ke MAD?
Halving Just a chill guy, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CHILLGUY ke MAD.
Bisakah saya membandingkan kurs CHILLGUY ke MAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHILLGUY keMAD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHILLGUY ke MAD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Just a chill guy, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHILLGUY ke MAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MAD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CHILLGUY ke MAD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Just a chill guy dan Moroccan Dirham?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Just a chill guy dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CHILLGUY ke MAD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MAD Anda ke CHILLGUY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CHILLGUY ke MAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CHILLGUY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CHILLGUY ke MAD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CHILLGUY ke MAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MAD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHILLGUY ke MAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.