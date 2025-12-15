Tabel Konversi CertiK ke Iranian Rial
Tabel Konversi CTK ke IRR
- 1 CTK11 006,72 IRR
- 2 CTK22 013,44 IRR
- 3 CTK33 020,16 IRR
- 4 CTK44 026,88 IRR
- 5 CTK55 033,60 IRR
- 6 CTK66 040,32 IRR
- 7 CTK77 047,04 IRR
- 8 CTK88 053,76 IRR
- 9 CTK99 060,47 IRR
- 10 CTK110 067,19 IRR
- 50 CTK550 335,97 IRR
- 100 CTK1 100 671,94 IRR
- 1 000 CTK11 006 719,38 IRR
- 5 000 CTK55 033 596,91 IRR
- 10 000 CTK110 067 193,81 IRR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual CertiK ke Iranian Rial (CTK ke IRR) di berbagai rentang nilai, dari 1 CTK hingga 10,000 CTK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CTK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IRR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CTK ke IRR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IRR ke CTK
- 1 IRR0,0{4}9085 CTK
- 2 IRR0,0001817 CTK
- 3 IRR0,0002725 CTK
- 4 IRR0,0003634 CTK
- 5 IRR0,0004542 CTK
- 6 IRR0,0005451 CTK
- 7 IRR0,0006359 CTK
- 8 IRR0,0007268 CTK
- 9 IRR0,0008176 CTK
- 10 IRR0,0009085 CTK
- 50 IRR0,004542 CTK
- 100 IRR0,009085 CTK
- 1 000 IRR0,09085 CTK
- 5 000 IRR0,4542 CTK
- 10 000 IRR0,9085 CTK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iranian Rial ke CertiK (IRR ke CTK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IRR hingga 10,000 IRR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah CertiK yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IRR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
CertiK (CTK) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 11 006,72 IRR , yang mencerminkan perubahan -4,07% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼26,59B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼1,69T IRR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman CertiK Harga khusus dari kami.
6,47T IRR
Suplai Peredaran
26,59B
Volume Trading 24 Jam
1,69T IRR
Kapitalisasi Pasar
-4,07%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0,2777
High 24 Jam
﷼ 0,243
Low 24 Jam
Grafik tren CTK ke IRR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi CertiK terhadap IRR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga CertiK saat ini.
Ringkasan Konversi CTK ke IRR
Per | 1 CTK = 11 006,72 IRR | 1 IRR = 0,0{4}9085 CTK
Kurs untuk 1 CTK ke IRR hari ini adalah 11 006,72 IRR.
Pembelian 5 CTK akan dikenai biaya 55 033,60 IRR, sedangkan 10 CTK memiliki nilai 110 067,19 IRR.
1 IRR dapat di-trade dengan 0,0{4}9085 CTK.
50 IRR dapat dikonversi ke 0,004542 CTK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTK ke IRR telah berubah sebesar +5,05% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4,07%, sehingga mencapai high senilai 11 697,535293667137 IRR dan low senilai 10 235,869918477185 IRR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTK adalah 11 158,36189878439 IRR yang menunjukkan perubahan -1,36% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTK telah berubah sebesar -3 108,671604870849 IRR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -21,98% pada nilainya.
Semua Tentang CertiK (CTK)
Setelah menghitung harga CertiK (CTK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang CertiK langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CTK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli CertiK, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTK ke IRR
Dalam 24 jam terakhir, CertiK (CTK) telah berfluktuasi antara 10 235,869918477185 IRR dan 11 697,535293667137 IRR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 10 193,74699700197 IRR dan high 11 697,535293667137 IRR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTK ke IRR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 11373.18
|﷼ 11373.18
|﷼ 11794.41
|﷼ 17691.62
|Low
|﷼ 10109.5
|﷼ 10109.5
|﷼ 9688.27
|﷼ 9688.27
|Rata-rata
|﷼ 10530.73
|﷼ 10530.73
|﷼ 10530.73
|﷼ 12636.87
|Volatilitas
|+14,04%
|+14,29%
|+19,65%
|+57,74%
|Perubahan
|+6,03%
|+4,88%
|-1,35%
|-21,81%
Prakiraan Harga CertiK dalam IRR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga CertiK dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTK ke IRR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, CertiK dapat mencapai sekitar ﷼11 557,06IRR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTK mungkin naik menjadi sekitar ﷼14 047,67 IRR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga CertiK kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CTK yang Tersedia di MEXC
CTK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTK, yang mencakup pasar tempat CertiK dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
CTKUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures CertiK untuk perdagangan strategis.
CTK dan IRR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
CertiK (CTK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga CertiK
- Harga Saat Ini (USD): $0.2613
- Perubahan 7 Hari: +5,05%
- Tren 30 Hari: -1,36%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IRR, harga USD CTK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTK] [CTK ke USD]
Iranian Rial (IRR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IRR/USD): 0,000023740281183687834
- Perubahan 7 Hari: -0,05%
- Tren 30 Hari: -0,05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IRR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTK yang sama.
- IRR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Apa yang Memengaruhi Kurs CTK ke IRR?
Kurs antara CertiK (CTK) dan Iranian Rial (IRR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTK ke IRR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IRR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IRR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IRR. Ketika IRR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti CertiK, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IRR.
Konversikan CTK ke IRR Seketika
Gunakan konverter CTK ke IRR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CTK ke IRR?
Masukkan Jumlah CTK
Mulailah dengan memasukkan jumlah CTK yang ingin Anda konversi ke IRR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CTK ke IRR Secara Live
Lihat kurs CTK ke IRR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CTK dan IRR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CTK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CTK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CTK ke IRR dihitung?
Perhitungan kurs CTK ke IRR didasarkan pada nilai CTK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IRR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CTK ke IRR begitu sering berubah?
Kurs CTK ke IRR sangat sering berubah karena CertiK dan Iranian Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CTK ke IRR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CTK ke IRR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CTK ke IRR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CTK ke IRR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CTK ke IRR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CTK terhadap IRR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CTK terhadap IRR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CTK ke IRR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IRR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CTK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTK ke IRR?
Halving CertiK, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CTK ke IRR.
Bisakah saya membandingkan kurs CTK ke IRR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTK keIRR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTK ke IRR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga CertiK, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTK ke IRR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IRR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CTK ke IRR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi CertiK dan Iranian Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk CertiK dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CTK ke IRR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IRR Anda ke CTK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CTK ke IRR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CTK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CTK ke IRR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CTK ke IRR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IRR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTK ke IRR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.