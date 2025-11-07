BursaDEX+
Harga live CertiK hari ini adalah 0.2818 USD. Lacak informasi harga aktual CTK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CTK

Info Harga CTK

Penjelasan CTK

Whitepaper CTK

Situs Web Resmi CTK

Tokenomi CTK

Prakiraan Harga CTK

Riwayat CTK

Panduan Membeli CTK

Konverter CTK ke Mata Uang Fiat

Spot CTK

Futures USDT-M CTK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CertiK

Harga CertiK(CTK)

Harga Live 1 CTK ke USD:

$0.281
$0.281$0.281
+1.48%1D
USD
Grafik Harga Live CertiK (CTK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:41 (UTC+8)

Informasi Harga CertiK (CTK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Low 24 Jam
$ 0.2876
$ 0.2876$ 0.2876
High 24 Jam

$ 0.275
$ 0.275$ 0.275

$ 0.2876
$ 0.2876$ 0.2876

$ 3.97401699
$ 3.97401699$ 3.97401699

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

+1.48%

-3.76%

-3.76%

Harga aktual CertiK (CTK) adalah $ 0.2818. Selama 24 jam terakhir, CTK diperdagangkan antara low $ 0.275 dan high $ 0.2876, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTK adalah $ 3.97401699, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTK telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, +1.48% selama 24 jam, dan -3.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CertiK (CTK)

No.517

$ 42.87M
$ 42.87M$ 42.87M

$ 135.35K
$ 135.35K$ 135.35K

$ 42.87M
$ 42.87M$ 42.87M

152.15M
152.15M 152.15M

152,145,018
152,145,018 152,145,018

BSC

Kapitalisasi Pasar CertiK saat ini adalah $ 42.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 135.35K. Suplai beredar CTK adalah 152.15M, dan total suplainya sebesar 152145018. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.87M.

Riwayat Harga CertiK (CTK) USD

Pantau perubahan harga CertiK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004098+1.48%
30 Days$ -0.074-20.80%
60 Hari$ -0.0428-13.19%
90 Hari$ -0.0527-15.76%
Perubahan Harga CertiK Hari Ini

Hari ini, CTK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004098 (+1.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CertiK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.074 (-20.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CertiK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CTK terlihat mengalami perubahan $ -0.0428 (-13.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CertiK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0527 (-15.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CertiK (CTK)?

Lihat halaman Riwayat Harga CertiK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CertiK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CTK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CertiK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CertiK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CertiK (USD)

Berapa nilai CertiK (CTK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CertiK (CTK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CertiK.

Cek prediksi harga CertiK sekarang!

Tokenomi CertiK (CTK)

Memahami tokenomi CertiK (CTK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTK sekarang!

Cara membeli CertiK (CTK)

Ingin mengetahui cara membeli CertiK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CertiK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CTK ke Mata Uang Lokal

1 CertiK(CTK) ke VND
7,415.567
1 CertiK(CTK) ke AUD
A$0.433972
1 CertiK(CTK) ke GBP
0.214168
1 CertiK(CTK) ke EUR
0.242348
1 CertiK(CTK) ke USD
$0.2818
1 CertiK(CTK) ke MYR
RM1.177924
1 CertiK(CTK) ke TRY
11.889142
1 CertiK(CTK) ke JPY
¥42.8336
1 CertiK(CTK) ke ARS
ARS$408.996066
1 CertiK(CTK) ke RUB
22.893432
1 CertiK(CTK) ke INR
24.987206
1 CertiK(CTK) ke IDR
Rp4,696.664788
1 CertiK(CTK) ke PHP
16.631836
1 CertiK(CTK) ke EGP
￡E.13.32914
1 CertiK(CTK) ke BRL
R$1.50763
1 CertiK(CTK) ke CAD
C$0.397338
1 CertiK(CTK) ke BDT
34.382418
1 CertiK(CTK) ke NGN
405.465112
1 CertiK(CTK) ke COP
$1,079.691338
1 CertiK(CTK) ke ZAR
R.4.897684
1 CertiK(CTK) ke UAH
11.852508
1 CertiK(CTK) ke TZS
T.Sh.692.3826
1 CertiK(CTK) ke VES
Bs63.9686
1 CertiK(CTK) ke CLP
$265.7374
1 CertiK(CTK) ke PKR
Rs79.647952
1 CertiK(CTK) ke KZT
148.235254
1 CertiK(CTK) ke THB
฿9.127502
1 CertiK(CTK) ke TWD
NT$8.732982
1 CertiK(CTK) ke AED
د.إ1.034206
1 CertiK(CTK) ke CHF
Fr0.22544
1 CertiK(CTK) ke HKD
HK$2.189586
1 CertiK(CTK) ke AMD
֏107.76032
1 CertiK(CTK) ke MAD
.د.م2.62074
1 CertiK(CTK) ke MXN
$5.235844
1 CertiK(CTK) ke SAR
ريال1.05675
1 CertiK(CTK) ke ETB
Br43.366202
1 CertiK(CTK) ke KES
KSh36.397288
1 CertiK(CTK) ke JOD
د.أ0.1997962
1 CertiK(CTK) ke PLN
1.037024
1 CertiK(CTK) ke RON
лв1.23992
1 CertiK(CTK) ke SEK
kr2.694008
1 CertiK(CTK) ke BGN
лв0.476242
1 CertiK(CTK) ke HUF
Ft94.214194
1 CertiK(CTK) ke CZK
5.937526
1 CertiK(CTK) ke KWD
د.ك0.0862308
1 CertiK(CTK) ke ILS
0.921486
1 CertiK(CTK) ke BOB
Bs1.94442
1 CertiK(CTK) ke AZN
0.47906
1 CertiK(CTK) ke TJS
SM2.598196
1 CertiK(CTK) ke GEL
0.763678
1 CertiK(CTK) ke AOA
Kz258.295062
1 CertiK(CTK) ke BHD
.د.ب0.1062386
1 CertiK(CTK) ke BMD
$0.2818
1 CertiK(CTK) ke DKK
kr1.820428
1 CertiK(CTK) ke HNL
L7.422612
1 CertiK(CTK) ke MUR
12.9628
1 CertiK(CTK) ke NAD
$4.894866
1 CertiK(CTK) ke NOK
kr2.871542
1 CertiK(CTK) ke NZD
$0.498786
1 CertiK(CTK) ke PAB
B/.0.2818
1 CertiK(CTK) ke PGK
K1.18356
1 CertiK(CTK) ke QAR
ر.ق1.025752
1 CertiK(CTK) ke RSD
дин.28.6027
1 CertiK(CTK) ke UZS
soʻm3,395.179942
1 CertiK(CTK) ke ALL
L23.62893
1 CertiK(CTK) ke ANG
ƒ0.504422
1 CertiK(CTK) ke AWG
ƒ0.50724
1 CertiK(CTK) ke BBD
$0.5636
1 CertiK(CTK) ke BAM
KM0.476242
1 CertiK(CTK) ke BIF
Fr831.0282
1 CertiK(CTK) ke BND
$0.36634
1 CertiK(CTK) ke BSD
$0.2818
1 CertiK(CTK) ke JMD
$45.18663
1 CertiK(CTK) ke KHR
1,131.725708
1 CertiK(CTK) ke KMF
Fr118.356
1 CertiK(CTK) ke LAK
6,126.086834
1 CertiK(CTK) ke LKR
රු85.912366
1 CertiK(CTK) ke MDL
L4.7906
1 CertiK(CTK) ke MGA
Ar1,269.3681
1 CertiK(CTK) ke MOP
P2.2544
1 CertiK(CTK) ke MVR
4.33972
1 CertiK(CTK) ke MWK
MK489.235798
1 CertiK(CTK) ke MZN
MT18.02111
1 CertiK(CTK) ke NPR
रु39.93106
1 CertiK(CTK) ke PYG
1,998.5256
1 CertiK(CTK) ke RWF
Fr408.8918
1 CertiK(CTK) ke SBD
$2.319214
1 CertiK(CTK) ke SCR
4.24109
1 CertiK(CTK) ke SRD
$10.8493
1 CertiK(CTK) ke SVC
$2.462932
1 CertiK(CTK) ke SZL
L4.892048
1 CertiK(CTK) ke TMT
m0.9863
1 CertiK(CTK) ke TND
د.ت0.8338462
1 CertiK(CTK) ke TTD
$1.907786
1 CertiK(CTK) ke UGX
Sh985.1728
1 CertiK(CTK) ke XAF
Fr159.7806
1 CertiK(CTK) ke XCD
$0.76086
1 CertiK(CTK) ke XOF
Fr159.7806
1 CertiK(CTK) ke XPF
Fr29.0254
1 CertiK(CTK) ke BWP
P3.79021
1 CertiK(CTK) ke BZD
$0.566418
1 CertiK(CTK) ke CVE
$27.007712
1 CertiK(CTK) ke DJF
Fr49.8786
1 CertiK(CTK) ke DOP
$18.122558
1 CertiK(CTK) ke DZD
د.ج36.769264
1 CertiK(CTK) ke FJD
$0.642504
1 CertiK(CTK) ke GNF
Fr2,450.251
1 CertiK(CTK) ke GTQ
Q2.158588
1 CertiK(CTK) ke GYD
$58.941288
1 CertiK(CTK) ke ISK
kr35.5068

Sumber Daya CertiK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CertiK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CertiK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CertiK

Berapa nilai CertiK (CTK) hari ini?
Harga live CTK dalam USD adalah 0.2818 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTK ke USD saat ini?
Harga CTK ke USD saat ini adalah $ 0.2818. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CertiK?
Kapitalisasi pasar CTK adalah $ 42.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTK?
Suplai beredar CTK adalah 152.15M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTK?
CTK mencapai harga ATH sebesar 3.97401699 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTK?
CTK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CTK?
Volume perdagangan 24 jam live CTK adalah $ 135.35K USD.
Akankah harga CTK naik lebih tinggi tahun ini?
CTK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CertiK (CTK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CTK ke USD

Jumlah

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0.2818 USD

Perdagangkan CTK

CTK/USDT
$0.281
$0.281$0.281
+1.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

